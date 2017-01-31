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Ulupınar ve Tosun'dan taziye mesajı



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ve AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin' in vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Ulupınar mesajında; "Yol arkadaşımız, Kozlu ilçemizin Belediye Başkanı Ertan Şahin' i yakalandığı elim hastalık sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her daim Kozlu ve Kozlulular için zaman mefhumu gütmeden emeğini esirgemeyerek görevini ifa eden başkanımıza Allah' tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Zonguldaklı hemşerilerime başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ile mesajında, "Kozlumuzun Değerli Belediye Başkanı, Partimizin neferi Sayın Ertan Şahin, tedavi gördüğü Hastane´de yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Değerli Başkanımız Ertan Şahin´i kaybettiğimizden dolayı acımız büyük. Hayatını Kaybeden Belediye Başkanımız Sayın Ertan Şahin´e Yüce Allah´tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Kozlu Halkına ve Ak Parti ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

(OA-OA-Y)



31.01.2017 17:24:34 TSI

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