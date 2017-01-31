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Çatalzeytin'nin tüm köy yolları ulaşıma kapandı



(Fotoğraflı)



Emin Türkay Öztürk

KASTAMONU (İHA) - Son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle Çatalzeytin ilçesinde tüm köy yolları ulaşıma kapandı.

Son bir haftadır Kastamonu'ya bağlı Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeye bağlı tüm köy yollarını ulaşıma kapadı. Çatalzeytin ilçesine bağlı 41 köyün yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede kar kalınlığı 25 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde 130 santimetreyi aştı.

Kar yağışı nedeniyle ilçede hayat adeta durma noktasına geldi. İstanbul'dan Çatalzeytin ilçesine gelmekte olan yolcu otobüsü, ilçeye bir saat gecikmeli ulaşabildi. Çatalzeytin'den Kastamonu'ya minibüs taşımacılığı yapan bazı minibüsçülerde, Yaralıgöz Mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülere, Karayollarına bağlı ekipler yardım etti.

Ayrıca aniden rahatsızlanan ve kar yağışı nedeniyle yolları kapalı bulunan Yemişli Köyünde Ahmet Karadeniz, Kayadibi Köyünde Hediye Aygün ve Kavakören Köyünde Sadık Demirci, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonrası kurtarılarak Çatalzeytin Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Karda mahsur kalan hastalar, hastanede tedavi altına alındı.

(Vİ-GY-Y)



31.01.2017 21:09:21 TSI

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