01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kızılcahamam'da askerler eğlenceyle uğurlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 07:59
Kızılcahamam'da askerler eğlenceyle uğurlandı
Kızılcahamam'da askerler eğlenceyle uğurlandı

(Fotoğraflı)

Uğur Demirbaş
ANKARA (İHA) - Kızılcahamam'dan askere gidecek olan gençler için eğlence düzenlendi.
Kızılcahamam ve bağlı mahallelerden askere gidecek olan gençler için eğlence düzenlendi. Askere gitmenin mutluluğunu aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşan gençler, eğlencenin ardından birliklerine teslim oldu. TOKİ konutları sakinlerinden Kadir Sarıkoz, Yasin Karapınar ve Samet Arslan için uğurlama duaları TOKİ Cami imamı tarafından yapıldı. Askerler, yapılan eğlencenin ardından aileleri ile vedalaşarak Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerine teslim oldu. (UD-GD)

01.02.2017 08:04:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

EÜAŞ'a ait 5 hidroelektrik santrali özelleştirilecek
YEREL

EÜAŞ'A AİT 5 HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRİLECEK
GÜNDEM / 1 Şubat 2017
YEREL

GÜNDEM / 1 ŞUBAT 2017
EPDK kurul kararları
YEREL

EPDK KURUL KARARLARI
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah'da gerçekleştirilen hava harekatında ise 21 bina, bir karargah binası ve bir bombalı araç imha edildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 162'İNCİ GÜNÜNDE, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 163 HEDEF VURULDU, 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT UÇAKLAR TARAFINDAN EL BAB VE BZAGAH'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVA HAREKATINDA İSE 21 BİNA, BİR KARARGAH BİNASI VE BİR BOMBALI ARAÇ İMHA EDİLDİ.

El konulan silah ve mühimmatın kurumlara tahsisi
YEREL

EL KONULAN SİLAH VE MÜHİMMATIN KURUMLARA TAHSİSİ
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (2)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (2)
MGK toplantısı
YEREL

MGK TOPLANTISI
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 1 ŞUBAT 2017

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (1)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (1)
MGK bildirisi: &quot;Suriye’de gerçekleştirilen ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi ile Astana Toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türkiye'nin, siyasi geçiş sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir.&quot;
YEREL

MGK BİLDİRİSİ: "SURİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATEŞKESİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ İLE ASTANA TOPLANTISI AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALINARAK, TÜRKİYE'NİN, SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİNİN BAŞLATILMASINA YÖNELİK ÇABALARINI VE İNSANİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİ KAYDEDİLMİŞTİR."

MGK bildirisi: &quot;Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir.&quot;
YEREL

MGK BİLDİRİSİ: "KIBRIS MESELESİNE ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN CENEVRE'DE YAPILAN GÖRÜŞMELER KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINMIŞ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI HUSUSUNDA ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR."

MGK bildirisi: &quot;Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir.&quot;
YEREL

MGK BİLDİRİSİ: "TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MUHATAP OLARAK KABUL EDİLİP, BU ÖRGÜTLERE ÇEŞİTLİ USULLERLE SİLAH YARDIMINDA BULUNULMASININ, TERÖRÜN GÜÇLENMESİNE VE YAYILMASINA ZEMİN HAZIRLADIĞI BELİRTİLMİŞTİR."

Slovakya'da meclis İslam karşıtı yasayı onayladı
YEREL

SLOVAKYA'DA MECLİS İSLAM KARŞITI YASAYI ONAYLADI
&quot;Ustalarla Yeşilçam Söyleşileri&quot;
YEREL

"USTALARLA YEŞİLÇAM SÖYLEŞİLERİ"
Hindistanlı Müslüman sporculara ABD vizesi verilmediği iddiası
YEREL

HİNDİSTANLI MÜSLÜMAN SPORCULARA ABD VİZESİ VERİLMEDİĞİ İDDİASI

MGK toplantısı sona erdi
YEREL

MGK TOPLANTISI SONA ERDİ
IAAF'tan yöneticisine rüşvet cezası
YEREL

IAAF'TAN YÖNETİCİSİNE RÜŞVET CEZASI
Real Madrid'de ayrılık
YEREL

REAL MADRİD'DE AYRILIK
Pakistan'da Mumbai saldırılarından sorumlu tutulan örgütün liderine ev hapsi
YEREL

PAKİSTAN'DA MUMBAİ SALDIRILARINDAN SORUMLU TUTULAN ÖRGÜTÜN LİDERİNE EV HAPSİ

Barcelona'dan savunmaya takviye
YEREL

BARCELONA'DAN SAVUNMAYA TAKVİYE
Teniste FED Kupası hazırlıkları
YEREL

TENİSTE FED KUPASI HAZIRLIKLARI
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Pakistan ziyareti
YEREL

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'IN PAKİSTAN ZİYARETİ