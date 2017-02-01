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Kızılcahamam'da askerler eğlenceyle uğurlandı



(Fotoğraflı)



Uğur Demirbaş

ANKARA (İHA) - Kızılcahamam'dan askere gidecek olan gençler için eğlence düzenlendi.

Kızılcahamam ve bağlı mahallelerden askere gidecek olan gençler için eğlence düzenlendi. Askere gitmenin mutluluğunu aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşan gençler, eğlencenin ardından birliklerine teslim oldu. TOKİ konutları sakinlerinden Kadir Sarıkoz, Yasin Karapınar ve Samet Arslan için uğurlama duaları TOKİ Cami imamı tarafından yapıldı. Askerler, yapılan eğlencenin ardından aileleri ile vedalaşarak Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerine teslim oldu. (UD-GD)



01.02.2017 08:04:50 TSI

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