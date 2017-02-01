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Finike'de 18 bin dekarlık tarım alanı sulanacak

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:08
Finike'de 18 bin dekarlık tarım alanı sulanacak
Finike'de 18 bin dekarlık tarım alanı sulanacak
- Kapıçay Barajı ülke ekonomisine yıllık 47 milyonluk gelir sağlayacak
- DSİ Genel Müdürü Murat Acu:
- "Antalya'da sulanmadık toprak bırakmayacağız"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan Finike Kapıçay Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Barajla birlikte ilçedeki çiftçilerin sulama sorunu tarihe karışacak.
Finike'de DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, çiftçilerin sulama sorunun çözmek için başlattığı Kapıçay Barajı'nda sona geliniyor. DSİ, 126 640 metrekarelik gövde hacmi ile temelden yüksekliği 50 metre olan baraj gövde dolgusunu tamamladı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Murat Acu, turizmin yanı sıra tarımda da önemli yeri olan Antalya'nın, birçok ülkenin meyve ve sebze ambarı olduğuna dikkat çekti. Tarım için DSİ olarak modern sistemler ve projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Acu, "Bunun için bir tarım şehri olan Antalya'da Göl Su projeleri ile zirai üretimi artırarak çiftçimize büyük kazanç sağlamak Antalya'da sulanmadık toprak bırakmayarak topraklarımızı daha verimli hale getirmek için DSİ Genel Müdürlüğü olarak Antalya İli Finike İlçesi, Gökbük Köyü sınırlarında Başgöz Çayı üzerinde ve Finike-Elmalı karayolunun 25'inci kilometresinde yaptığımız Finike Kapıçay Barajı'nın gövde dolgusu tamamlanmıştır" dedi.

18 bin dekarlık tarım alanı sulanacak
Acu, baraj ile birlikte 18 bin 700 dekar tarım arazisinin sulama ihtiyacının karşılanacağına dikkat çekerek, "1,00 MW kurulu gücündeki santral ile yıllık 4,87 GWh/yıl enerji üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Gövdede Silindirle Sıkıştırılmış Beton Dolgu ve Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu tiplerinin birlikte uygulandığı barajın temelden yüksekliği 50 metredir" diye konuştu.

Yıllık ekonomiye katkısı 47 milyon
Genel Müdür Acu ayrıca, Finike Kapıçay Barajı'nın çiftçiye ve ekonomiye büyük katkıda bulunacağını belirterek, ''Baraj inşaatında tamamına yakını yerleştirilen baraj ölçüm cihazlarının kontrolü devam etmektedir. Finike Kapıçay Barajının fiziki gerçekleşmesi % 99.00'dur. 18 700 dekar tarım alanını sulayacak ve bölgeye ciddi katkı sağlayacak olan barajın sulama inşaatında iseregülatör memba kısmında yer alan fore kazık çalışmaları tamamlanmış olup diğer çalışmalar devam etmektedir. Bu projenin tamamlanması ile 2016 yılı birim fiyatları ile dekar başına 2 milyon 536 bin TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 47 milyon 423 bin 200 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.
(SM-

01.02.2017 10:13:20 TSI
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