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Çıldır AK Parti'den Baydar'a Ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatı, İl Başkanlığı görevine atanan Veteriner Hekim Yunus Baydar´a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çıldır İlçe teşkilatı yeni İl Başkanı Yunus Baydar´a tebrik ziyareti gerçekleştirerek başarılar diledi. Ak Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural ve yönetim kurulu üyeleri Baydar´ı makamında ziyaret ederek " AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatı olarak sayın Baydar´ın yeni görevinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Geçmiş yıllarda da sayın Baydar´la beraber çalıştığımız için teşkilatlara verdiği önem ve halkın sorunlarıyla birebir ilgilenmesi, çözüm noktalarının harekete geçmesi için yürüttüğü çalışmalar tüm kamuoyunun malumudur. Yeni süreçte de daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz" dedi

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren AK Parti Ardahan İl Başkanı Veteriner Hekim Yunus Baydar "Çıldır ilçe teşkilatımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Partimiz ve Ardahan için birlikte hareket ederek sorunların çözüm noktasında olacağız. Birlik ve beraberliğin getirdiği gücün bilinciyle dün olduğu gibi bugünde Ardahan halkının hizmetinde olacağız. Çıldır İlçe başkanımız Ahmet Rıfat Vural nezdinden tebriklerini ileterek başarılar dileyen Çıldır İlçe teşkilatımıza tekrar teşekkür ederim" dedi.

(ARV-AT-Y)



01.02.2017 15:50:20 TSI

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