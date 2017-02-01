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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Hereke Halısı ve Bardız Kilimi Avrupa Pazarında

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:26
Hereke Halısı ve Bardız Kilimi Avrupa Pazarında
Hereke Halısı ve Bardız Kilimi Avrupa Pazarında

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Hereke Halısı ve Bardız Kilimi, Avrupa pazarında bile alıcı buluyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Erzurum Sanat Eğitim Merkezleri'nde (ESMEK) hünerli eller tarafından dokunan halı ve kilimler, unutulmaya yüz tutmuş bu sektörü adeta ayağa kaldırdı. Hanımlara hem meslek kazandıran hem de ekonomik bütçelerine katkıda bulunan halı atölyeleri kadınların el emekleri ve göz nurlarını dökerek ördükleri şaheserlerle adeta hayat buldu. Sabahın erken saatlerinde halı tezgâhlarına geçerek, umut ve hayallerini ipliklere taşıyan hünerli ellerin yaptığı kilim ve halılar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in direktifiyle atölye ve halı tezgâhını artıran ESMEK'lerde dokunan her bir halı sektörde parmakla gösterilir bir özelliğe sahip oldu. Yetkililer, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Başkanımızın özel itina gösterdiği halı atölyeleri sayesinde genç kızlarımız ve kadınlar yeni bir meslek sahibi oldu. Bugün kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de bulunan ESMEK Halı Atölyelerinde Hereke halısı ve Bardız kilimi dokunmaktadır. Oltu ESMEK'te devam eden halıcılık kursunda 17 öğrenci, 1 öğretmen bulunmaktadır. Burada 80 santimetre alan 60 x 60 Hereke halısı üretimi yapılmaktadır. Buradaki 12 halı tezgâhında Hereke halılarını dokuyoruz. Şenkaya ilçemizin Gaziler Mahallesi'ndeki Bardız ESMEK bünyesinde açılan kurslarda da 13 öğrencimiz Bardız kilimi dokuyor. İl genelindeki Toplum Merkezlerimizde var olan halı atölyelerimizin sayısını Erzurum'da yaz mevsiminde yeni açılacak olan ESMEK'lerle daha da arttıracağız."
(ERZ-AT-Y)

01.02.2017 16:31:04 TSI
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