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Beyşehir'de takdir toplayan hizmet

- Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, evde bakım hizmetleri ile kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, evde bakım hizmetleri ile kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor.

Hayata geçirilen proje kapsamında kurulan evde bakım hizmetleri biriminde görev yapan personel tarafından evlerinde ziyaret edilen ekonomik yoksunluk içindeki yaşlı, engelli, hasta veya yatalak durumdaki bakıma muhtaç, ev işi yapacak durumda olmayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuluyor. Beyşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti birimi çalışanları tarafından ziyaret edilen evler temizleniyor, ikamette yaşayanlara kişisel bakım da dahil talep edilen birçok hizmet veriliyor.

Evde bakım birimi personeli, yemeklerini de yaptığı yaşlı ve kimsesiz vatandaşların kış öncesi odun kesimi, soba borularının temizliği, çamaşır ve bulaşık yıkama işleri, evlerinin önünde kar temizliği yapılması, el ve ayak tırnak kesimi gibi kişisel hijyen ve bakımların yapılması, alışverişlerinin yapılması, kapı gıcırtısının giderilmesinden tutun da evde varsa sıhhi tesisat sorununun çözülmesine varıncaya kadar onlarca hizmet yerine getiriliyor. Ayrıca vatandaşlara sağlık yönünden rahatsızlandıklarında ilgili sağlık kurumlarına nakli gibi pek çok hizmet de beraberinde veriliyor. Bu hizmetler verilirken karşılığında herhangi bir ücret talep edilmiyor.



"İhtiyaç sahipleri hizmetten memnun"

Beyşehir'de evde bakım hizmetlerinden yararlanan görme engelli ve kanser hastası Şadiye Yılmaz, eşinin de felç hastası olduğunu ve kendisi gibi mağdur olduğunu belirterek, "Ev işleri yapamıyoruz. Önceden ev işlerini yaptırmak için parayla kadın tutuyordum. Şimdi ise iki haftada bir gelen evde bakım hizmeti personeli sağolsun, tüm işlerimizi görüyor. Evimizi silip süpürüyorlar, sobamızın borusunu temizliyorlar, yemeğimizi yapıyorlar, bulaşığımızı ve çamaşırımızı yıkıyorlar,kişisel bakımdan tutun da ne desem yapıyorlar. Kapı gıcırtısının giderilmesi için kapımızın yağlanmasına kadar sağolsunlar her işi yapıyorlar. Başkanımıza minnettarız" diye konuştu.

86 yaşındaki Havva Başoğlu ise çocuklarının İzmir'de yaşadığını evde yalnız kaldığını belirterek, "Ömürleri çok olsun evde bakım hizmetleri personeli benimle ve evimle çok iyi ilgileniyor. Çok memnunum. Bunlar artık benim kızım oldular. İzmir'deki çocuklarım 'niye gelmiyorsun?' diyorlar. Niye gideyim, rahatım beyde yok. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun" şeklinde konuştu.



"Amacımız hayır duası alabilmek"

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, göreve geldikten sonra ilçede hayata geçirdikleri evde bakım hizmeti projesiyle sadece Konya'da değil, Türkiye'de pek çok yerel yönetime örnek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Örnek olduğumuz belediyelerimiz de hizmet verdikleri il ve ilçelerde evde bakım hizmetlerini bizden sonra vermeye başladılar. Evde bakım hizmetleri projemizi hayata geçirdikten sonra bu projeyle ilgili ödüller de aldık. Bu anlamda hem bölgemizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz, hem de birçok belediyeye öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz. Belediyemizde kurduğumuz bu birimimiz Beyşehir'de yaklaşık 3 yıldır bakıma muhtaç yaşlılarımıza, kimsesizlerimize, engelli ve hasta vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bugüne kadar ilçemiz merkezi ve dış mahallelerimizde bu hizmetten 160 hanede, 387 kişi istifade etmiş durumda ve şu anda 78 kişi yararlanmaya devam ediyor. İnsanlarımızın verilen bu hizmetlerden duyduğu memnuniyetini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Amacımız, ilçemiz genelinde ikamet eden kimsesiz, yaşlı, bakıma muhtaç, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüğünü koruyarak, ev temizliğini, kişisel bakımları ve aynı zamanda ev ve eşyalarının bakım ve onarımlarını yaparak hayat şartlarını iyileştirmekti. Toplumdan soyutlanmadan kendi evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak, eğitimli personelimizin bire bir diyaloglarıyla yalnız olmadıklarını hissettirecek psikolojik destek de vermekti hedefimiz bu insanlarımıza. Sanıyorum bunda da başarılı olduk. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, yapılan sorgulamalarının ardından belirlediğimiz kriterlere uygun bulunduğunda hizmet verilmeye başlıyor. Onların bir hayır dualarını alabiliyorsak ki aldığımıza inanıyoruz, bu bizim için en büyük mutluluk kaynağı oluyor."

(ARÖ-İP-



02.02.2017 09:39:58 TSI

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