Kent gönüllülerinden Başkan Pekdaş'a plaket

İZMİR (İHA) - Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı makamında ziyaret etti. Çalışmaları hakkında Başkan Pekdaş'a bilgi veren Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve meclis başkanları önümüzdeki günlerde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerini ağırladı. Yapılan seçimler sonunda belirlenen yeni yürütme kurulu üyeleriyle birlikte Konak için pek çok proje hazırladıklarını ve yakın zamanda bir bir hayata geçireceklerini dile getiren Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, "İzmir'de 24 kent konseyi var ve en avantajlı konsey biziz. Bizlere her konuda büyük katkınız oluyor, bu da bizi motive ediyor" diyerek Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a destekleri ve her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.



Projeler sunuldu

Çevre, Çocuk, Kadın, Mülteci, Muhtar, Engelli ve Eşitlik olmak üzere 7 ayrı meclisi bulunan Konak Kent Konseyi'nin meclis başkanları da projelerini Başkan Pekdaş'a ilk ağızdan iletme imkanı buldu. Kent konseylerinin gönüllülük esasıyla çalışan sivil toplum örgütleri olduğunu dile getiren Başkan Pekdaş, belediye olarak halkın yararına olan her türlü projeye destek vereceklerini söyledi. Görüşmenin sonunda Mumcu ve yönetim kurulu, Başkan Pekdaş teşekkür plaketi sundu.

02.02.2017 10:22:35 TSI

