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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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AK Parti Milletvekili İsen: "15 Temmuz'da ki irade 16 Nisan'da 'Evet' diyecek"

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:00
AK Parti Milletvekili İsen: "15 Temmuz'da ki irade 16 Nisan'da 'Evet' diyecek"
AK Parti Milletvekili İsen: "15 Temmuz'da ki irade 16 Nisan'da 'Evet' diyecek"

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Referandum öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Serdivan ilçe Teşkilatı, referanduma sayılı günler kala kapı kapı gezerek 16 Nisan'ın önemini anlatmaya devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Beşköprü Mahallesinde vatandaşlarla buluşan AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik akşam da Zaman Park'ta gençlerle bir araya geldi. 16 Nisan'da gerçekleşecek olan halk oylaması için tam kadro sahada olduklarını belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik, "8 milyon gencimiz var. Onlara seçme hakkı verilirken bir şey yok ama seçilmeye gelince Kılıçdaroğlu 18 yaşındaki çocuğa seçilme hakkı verilir mi diyor. Ben gençlerimizden hassaten rica ediyorum. 16 Nisan'da Evet'in üzerine mühürü vururken, seçme hakkına tamam ama seçilme hakkına ne gerek var diyenleri düşünerek vursunlar" dedi.
Daha dinamik bir Türkiye için gençlerin önünün anayasa değişikliği ile açılacağını belirten Başkan Alemdar, "Siz kendinizi bu ülkede kiracı olarak değil ev sahibi olarak kabul ederseniz yarın bu ülkenin idare edilmesinde söz sahibi sizler olursunuz. İnşallah yarın bu koltuklarda sizler oturacak, ülkenin kaderini sizler tayin edeceksiniz. Kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz Türkiye de o kadar gelişecek, o kadar iyi yere gelecektir. O yüzden, genç beyinlerin önünü açmak ve daha dinamik bir Türkiye için 16 Nisan'da gencinden yaşlısına hep birlikte 'Evet' diyoruz" diye konuştu.
7 yıl Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği yapmış biri olarak sözde parlamenter olan sistemin çıkmazlarını en iyi bilenlerden biri olduğunu ifade eden AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, "Türkiye'de şu anda parlamenter sistemin geçerli olduğu söyleniyor. Ve ana muhalefet partisi sürekli, parlamenter sistemle ilgili Türkiye'nin geleneği var, bu geleneği niye bozuyorsunuz diye soruyor. Oysa Türkiye'de şu anda geçerli olan sistem parlamenter sistem değildir. Deforme edilmiş bir sistemdir. Özellikle 1961 anayasasıyla ve onun tahkim edilmiş örneği olan 1982 anayasasıyla şöyle bir çerçeveye oturmuştur: Güçlü bir başbakan ve sembolik bir cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı. İsen, Türkiye'de cumhurbaşkanlarının hep askeri gelenekten geldiklerini ve milletin oylarıyla seçilmiş başbakanlardan bile daha büyük bir yetkiye sahip olduklarının altını çizdi. İsen, "Siz bu gayret içinde olun, bu coşkudan, bu heyecandan asla taviz vermeyin. Nasıl ki 15 Temmuz'da milletimiz elleriyle tankların karşısına geçip, onları durdurduysa; 16 Nisan'da da aynı şekilde Türkiye'nin önünü açmak için güçlü bir şekilde 'Evet' diyecek" dedi.
(BCT-RFK-Y)

03.04.2017 16:08:09 TSI
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