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Taşkesenlioğlu, dağ taş yağmur çamur dinlemiyor

- Çalmadık kapı bırakmadı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 16 Nisan tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini de içeren Halk Oylaması'na 13 günden az bir süre kaldı. Erzurum Milletvekillerinin köy köy mahalle mahalle gezileri de devam ediyor. Erzurum'un tek kadın milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, adeta karşı cinslerine taş çıkartacak performans gösteriyor. İlçelere yaptığı ziyaretlerde çalmadık kapı bırakmayan Taşkesenlioğlu, son olarak gittiği Çat ilçesi'nde de evet sözü aldı. Özellikle kadın seçmenleri ile saatlerce sohbet ederek sorunlarını dinleyen Taşkesenloğlu, sorunların çözümünde 16 Nisan'ın milat olduğuna dikkat çekti. Çat ilçesinin Pormaksız, Işın, Kirisli, Tuzlutaş ve Taşağıl Mahallelerine giden Taşkesenlioğlu özellikle ev sohbetlerine katılarak halkla bir araya geldi.

TAŞKESENLİOĞLU; SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İSTİKRARLA MÜMKÜNDÜR

Doğu insanının yaşadığı kış şartlarından dolayı çekilen sıkıntılara vakıf olduklarını söyleyen Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, güzel işler yapabilmenin ancak istikrarlı yönetimlerle mümkün olduğuna değindi. AK Parti iktidarı ile çiftçiye sağlanan desteklerin hiçbir iktidar döneminde olmadığı kadar fazla olduğunu söyleyen Taşkesenlioğlu, "Artık çiftçimiz ürününü ekerken yarın ne yaparım diye düşünmüyor. Yıllarca Doğrudan Gelir Desteği adı altında çiftçiyi ayakta kalmasına katkı sağlamak bir yana çiftçinin yeni yatırımları için imkanlar tanıdık. Kooperatiflerimiz artık çiftçimizin tüm kredi taleplerini karşılayacak kadar güçlendi. Anlayacağınız Erzurum çiftçisi mahsülünün çoğunu tarlada iken satabilecek seviyeye gelmiştir" diye konuştu.

HİÇBİR TEHDİTE BOYUN EĞMEYİZ

Gerek yurtdışında yapılan mitinglerde gerekse ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehdit içerikli mesajların kendilerini yıldırmadığını söyleyen AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu, "Biz kadere ve kazaya iman etmiş insanlarız. Allahın verdiği canı ondan başka alacak güç yoktur. Biz kanımızın son damlasına kadar doğrularımızdan inançlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Bunun için her türlü mücadeleye varız. Cumhurbaşkanımıza yapılan tehditlerde ne denli doğru yolda olduğumuzun göstergesidir" dedi.

(ERZ-AT-Y)



03.04.2017 16:15:01 TSI

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