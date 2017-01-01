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Gülşehir'de Kütüphaneler Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Gülşehir'de Kütüphaneler Haftası nedeniyle uçurtma şenliği düzenlendi.

Karacaşar İlkokulundaki program kapsamında okul kütüphanesinin açılışı Vali İlhami Aktaş tarafından yapıldı. Kütüphane açılışında etkinliğe katılan öğrencilere uçurtma dağıtılırken en çok kitap okuyan öğrencilere ise Vali İlhami Aktaş, Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Vali İlhami Aktaş burada yaptığı konuşmada öğrencilerin kütüphaneler haftasını kutlarken öğrencilere bol kitap okumalarını tavsiye etti. Vali Aktaş öğrenciler ile birlikte dağıtılan uçurtmaları da uçururken etkinlik şiir ve çeşitli gösterilerin yapılmasıyla sona erdi.

(COŞ-SK)



04.04.2017 16:22:44 TSI

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