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İncesu Belediyesi'nin 2017 yılı hedefi 20 bin ton sıcak asfalt



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KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl ilçe merkezi ve merkeze bağlı mahallelerde vatandaşların sorun yaşadığı alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda sıcak asfalt çalışması yapacak. 2017 yılı içerisinde de toplam 20.000 ton sıcak asfalt çalışması yapılarak ilçe halkının hizmetine sunulacak. İlk sıcak asfalt çalışmalarına Çardaklı Mahallesi Karakuyu İmamlı Mahallesi arasında çalışmalar başladı. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İncesu Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ile birlikte çalışanları ziyaret edip sohbet ederek yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Başkan Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2016 yılında başlamış olduğumuz bütün yerleşim yerlerindeki ana arterlerin ulaşım yollarının sıcak asfalt kaplama çalışmalarına 2017 yılı içerisinde de İncesu Belediyesi bütçe imkânlarımız çerçevesinde 20 bin ton sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayacağız. Şuanda Çardaklı mahallesinde Karakuyu İmamlı arasındaki yolu daha sonra da Çardaklı ve Ötebatan mahallesinde 1. etapta 5.000 ton sıcak asfalt çalışmasını 1 hafta içerisinde bitireceğiz. Bu yerleşim yerlerimizin nüfus olarak çok az olması hane olarak da çok az hane halkının yaşamasına rağmen burada yaşayan insanlarımızın hizmetin en iyisine layıktır anlayışı ile İncesu Belediyesi olarak çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe başkanımız ile birlikte çalışmaları yakından incelemek ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür etmek için buraya geldik" dedi.

(AÖ-Y)



04.04.2017 16:31:14 TSI

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