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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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'Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor' konulu konferans düzenlendi

04 Nisan 2017 Salı, 16:51
'Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor' konulu konferans düzenlendi
'Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor' konulu konferans düzenlendi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezinde Prof. Dr. Haluk Alkan'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor' konulu konferans düzenledi.
Prof. Dr. Haluk Alkan'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor' konulu konferansa, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Başkan Yardımcıları, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni anayasanın Türkiye'nin gelişmesine ve ilerlemesine sağlayacağı katkılara değinen Alkan, geçmişte yaşanan hükümet krizlerine de dikkat çekerek, "Türkiye'nin mevcut parlamenter sistemi, Cumhurbaşkanı ile Başbakanların adeta siyasi krize dönüştüğü bir sistemdir. Bunun en somut örneğini de Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit arasında yaşanan Anayasa kitapçığı fırlatma krizinde gördük. Aynı partiden gelip de aşamayan liderler gördük. Tansu Çiller-Süleyman Demirel, Turgut Özal- Mesut Yılmaz gibi örneklerini yaşadık. Yeni sistemde söylendiği gibi Cumhurbaşkanına sınırsız yetkiler verilmiyor, aksine Cumhurbaşkanı sadece yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek şekilde düzenleniyor" dedi.
Türkiye'nin konum olarak Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan bir kıtada olduğuna dikkat çeken Alkan, "Türkiye bir Maldivler değil. Maldivler olsak sadece turizmi nasıl yönetiriz onu düşünürüz. Ama biz Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir kıtadayız. Haliyle tüm dünyayı etkileyen bir coğrafyadayız. Bu açıdan sorunları da büyük oluyor. Parlamentoda istikrar sağlanamazsa otomatik olarak yasama krizi çıkıyor. Sistemi yürütmek için parti, meclis ve kurul olarak çalışan hükümetin başkanı oluyor. Bunlar birbiriyle çatışabilir" diye konuştu. Türkiye'de en köklü değişikliğin 1961 yılı Anayasası ile yapıldığını belirten Alkan, "1961'de tek meclis yapıdan iki yapılı sisteme geçildi. Parlamenter sistem sembolik kraliyet rejiminin ürünüdür. Devletin 3 temel erki var. Yasama, Yürütme, Yargı. Yeni Başkanlık sistemiyle sadece yürütme değişmiş olacak" ifadelerini kullandı.
Program sonunda Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Prof. Dr Haluk Alkan'a teşekkür ederek plaket takdim etti.
(BCT-İÇ)

04.04.2017 16:57:35 TSI
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