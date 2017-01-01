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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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AK Parti'li Gültekin, Mezitli'de referandum çalışmalarını sürdürüyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:44
AK Parti'li Gültekin, Mezitli'de referandum çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti'li Gültekin, Mezitli'de referandum çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Referandum çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, beraberinde Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile birlikte Mersin GİAD eski başkanlarından Alper Gürsoy'u ziyaret etti.
Ziyarette konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, referandumda sandıktan 'evet' oyunun çıkacağından emin olduklarını belirterek, "Bugün Türkiye çapında teşkilatlarımız sahada vatandaşlarımıza anayasa maddeleri ile ilgili bilgi veriyorlar. Biz de Mersin'de Mezitli teşkilatımız ile birlikte üzerimize düşeni yapıp, kapı kapı gezerek yeni anayasanın Türkiye için neden bu denli önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.
AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin ise, cumhuriyet tarihinde 2 ay bile süren hükümet dönemlerinin yaşandığını hatırlatarak, "Fakat bugün geriye dönüp bakıldığında tek başına iktidar olarak göreve gelen hükümetlerin çok daha başarılı olduğunu gördük. Türkiye aynı ideolojik görüşe sahip olan Başbakan Bülent Ecevit ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in tartışmasını bile gördü. Halbuki Ahmet Necdet Sezer'i seçtiren başbakandı. Türkiye artık 2 adamlı dönemden çıkmalı. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü bir ekonomi için tek devlet, tek millet için, terör olaylarının artık son bulması için 16 Nisan'da vatandaşlarımızdan 'evet' oyu bekliyoruz" diye konuştu.
Mersin GİAD eski başkanlarından Alper Gürsoy, ziyaretlerinden dolayı milletvekili Hacı Özkan ve İlçe Başkanı İhsan Gültekin'e teşekkür etti.
(HSK-Y)

05.04.2017 14:51:25 TSI
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