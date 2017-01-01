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Toroslar Belediye Meclisi komisyon üyelerini seçti



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MERSİN (İHA) - Toroslar Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını Belediye Başkanı Hamit Tuna başkanlığında yaptı.

İhtisas komisyonlarının kurulması, üye sayısı ve çalışma sürelerinin belirlendiği toplantıda Encümen, Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Gençlik ve Spor, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler, Tarım, Orman ve Hayvancılık ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarının üyelerinin seçimi yapıldı.

Gizli oy açık tasnif usulü ile yapılan oylama sonucunda bir yıl süreyle encümen üyeliklerine Mustafa Yavuz, Talat Tutkun ve Bilal Candan seçildi. 1 yıl süreyle ihtisas komisyonlarına 5'er üyenin belirlenmesinin oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında, komisyon üyelerinin seçimi de yapıldı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen plan değişikliği tekliflerinin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oy birliğiyle havale edildiği meclis toplantısında, Çukurova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akbelen Bulvarının batısı, DSİ kanalının doğusu, otobanın güneyinde yer alan ve Toroslar Belediyesi tarafından yapılmakta olan 15 dönümlük parka, Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Temenni ve öneriler bölümünde söz alan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 2016 yılı faaliyetlerinde emeği geçen ve katkı sunan belediye meclis üyelerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, 2016 yılında ortaya koydukları proje ve hizmetlerin 2017'de de aynı tempoda artarak devam edeceğini söyledi.

(HSK-Y)



05.04.2017 15:33:57 TSI

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