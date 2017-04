YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bolvadin'deki 62 STK referanduma "evet" diyeceklerini açıkladı

Mücahit Kuzu

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir araya gelen 62 sivil toplum kuruluşu (STK) 16 Nisanda yapılacak olan anayasa değişikliği referandumuna 'evet' diyeceklerini açıkladı.

Bolvadin Öğretmenevi'nde bir araya gelen STK'lar adına basın açıklamasını Eğitim Bir-Sen Bolvadin Şube Başkanı İbrahim Badak yaptı. Toplumun her alanında hizmet veren STK'lar olarak Türkiye üzerinde oynanan oyunları gördüklerini ifade eden Badak, bu oyunu bozmak için referanduma 'evet' diyeceklerini ifade etti. Başkan Badak açıklamasında, "Sadece ülkemiz içerisinde değil daha birkaç hafta öncesine kadar Almanya, Hollanda ve Avrupa ülkelerindeki yaşanan olaylar göstermektedir ki kapitalist ve emperyalist güçler güçlü ve büyük bir Türkiye'yi istememektedirler. Güçlü bir Türkiye'ye, istikrarlı bir Türkiye'ye, her türlü vesayetten kurtulmuş bir Türkiye'ye, karşı olan tüm Türkiye düşmanlarının el ele ve işbirliği içinde yeni anayasaya hayır dedikleri, bugünlerde bizler Bolvadin STK platformu olarak 16 Nisan'da ki halk oylamasında 'evet' diyoruz. Türkiye çok kritik ve zor günlerden geçiyor. Hemen yanı başımızda haritalar değiştiriliyor. Ümmetin son kalesi Türkiye küresel saldırılarla karşı karşıyadır. 15 Temmuz'da bunu başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar.

Yıllarca Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, ekonomisini çökertmek ve yargıyı, eğitimi, sosyal hayatı dizayn etmek isteyen küresel güçler ve işbirlikçileri millet iradesine ipotek koyarak, parlamentoyu kilitleyerek Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini sürekli engellemeye çalıştılar. Halkın değerlerine savaş açtılar. Halkı Müslüman olan bir ülkede yıllarca başörtüsünü yasakladılar. İmam Hatiplerde ve Meslek Liselerinde okuyan çocukların üniversitelere girmesini katsayı uygulamasıyla engellediler. Alevi Sünni, Kürt, Türk gibi etnik, mezhebi farklılıklardan dolayı kardeşler arasında niza oluşturmaya çalıştılar. Darbeler yaptılar. Partileri kapattılar. TBMM'nin Cumhurbaşkanını seçmesine bile tahammül edemediler. Hukuku 367 saçmalığına kurban ettiler. Millet bunları asla unutmuş değildir.

Bizler Bolvadin'li sivil toplum örgütleri olarak biliyoruz ki, güçlü bir Türkiye'ye, istikrarlı bir Türkiye'ye, her türlü vesayetten kurtulmuş bir Türkiye'ye karşı olan, tüm düşmanlar el ele ve işbirliği içinde yeni anayasaya 'hayır' diyorlar. İşte onlar 'hayır' dediği için biz 'evet' diyoruz" dedi.

05.04.2017

