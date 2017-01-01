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Türkmenler bayrak nöbetinde



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BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı ve Kerkük Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan, Türkmenlerin Kerkük'te bayrak nöbetinde olduğunu açıkladı.

Kerkük'e bayrak krizi yaşandığı sırada çalışma ziyaretinde bulunan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı ve Kerkük Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan gelişmeleri değerlendirdi. Yavuzaslan, ''Kerkük ile meclisin aldığı kararın ardından tek taraflı olarak Kürtler tarafından resmi kurumlara IKBY bayrağı asılmaya başlandı. Bugün Kerkük Kalesine, il meclisi binasına, valilik binasına ve Kerkük Üniversitesine bayrak çekildi. Türkmenler Kerkük sokaklarını kendi bayrakları ile donatıyor. Bugün Türkmen gençler kendi bayraklarını hem asıyor hem de bekliyor. Kerkük Türkmenleri bayrak nöbetindeler. 7 den 77 herkes birlik içinde'' dedi.

Türkiye'den gelen açıklamaların ve destek mesajının Türkmenlerin en büyük güç kaynağı olduğunu dile getiren Yavuzaslan, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'dan yaptığı o bayrakları indirin sözleri Kerkük'de Türk Devleti sözüdür denilerek kabul edildi'" diye konuştu.

(İG-RFK-Y)



05.04.2017 16:33:28 TSI

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