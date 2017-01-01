YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilerden Celabrus'a yardım eli

Öğrencilerden Celabrus'a yardım eli



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaşar Yalçın İlkokulu öğrencileri Suriye'nin Celabrus Kenti için yardım kampanyası düzenledi.

Korkuteli Milli Eğitim Müdürlüğü Celabrus Kentine Yardım Kampanyası düzenliyor. Suriye'deki savaş nedeniyle eğitim öğretimini sürdürmeye çalışan Celabrus kentindeki öğrencilerin ve okudukları okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik harekete geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 6 ay sürecek olan ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı. Öğrencilerden toplanan giyim ve kırtasiye yardımları Yaşar Yalçın İlkokulu tarafından koliler halinde hazırlanarak Korkuteli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca toplanan nakdi yardımlar da Fırat kalkanı harekat bölgesinde bulunan Suriyeli Vatandaşlara un yardımı için gönderildi. Bu kampanyanın sağlıklı yürütülebilmesi için Okul Müdür Vekili Sultan Demir başkanlığında okul sınıf öğretmenleri Mehmet Sertkaya, Hüseyin Kardıçlı ve Nilgün Çalık ve Suzan Erdemli Kolgitti den oluşan bir yardım Komisyonu kuruldu.

Okul Müdür Vekili Sultan Demir, "bizler kültür olarak yardımlaşmayı, paylaşmayı bilen, nerede bir mazlum varsa yanında olabilecek vicdanla yetiştirildik. Ülkemizin kodlarında yardımseverlik ve vicdan yer almaktadır. Biz eğitimcilere düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Orada, okumak isteyen anne babalarını kaybetmiş ya da savaş içerisinde mücadele eden çocuklarımıza yardım eli uzatmak istedik" dedi.

(AD-SÇ-Y)



05.04.2017 18:02:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER