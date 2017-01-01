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'Çepik' programına yoğun ilgi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:32
'Çepik' programına yoğun ilgi
'Çepik' programına yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - TRT Kurdi'de yayınlanan 'Çepik' programının bu haftaki bölümü, belediyenin katkılarıyla Muş'ta çekildi.
Kentin kalkınması ve gelişmesi için ciddi yatırımlar hayata geçiren Muş Belediyesi, tanıtım noktasında da faaliyetlerini sürdürüyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilklere imza atan Muş Belediyesi, TRT Kurdi'de yayınlanan 'Çepik' programını bu hafta Muş'a taşıyarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Muş Alparslan Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde çekilen programa vatandaşlar akın etti. Birbirinden değerli sanatçı ve dengbejlerin konuk olduğu programda, Muş'un yöresel yiyecekleri de tanıtıldı.
Sanatçı Aydın Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı programa Hülya Bozkaya, Adem Erkeker, Murat Yıldız, Gülay İncaz ve Yakup Koçak gibi sanatçılar sahne alırken, Muşlu birçok dengbej de şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren programın sonunda Belediye Başkanı Feyat Asya ve protokol üyeleri, sanatçılara plaket verdi. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un tanıtımı için bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya çalışıyoruz. İlimizin güzelliklerini tüm dünyaya göstermenin gayretindeyiz. Muş'un yaşanılabilir huzurlu bir kent olduğunu ve vatandaşların mutlu bir hayat sürdüğünü gösteriyoruz. Bugün de bu programla vatandaşlarımızın güzel vakit geçirdiğini umuyorum. Programda emeğin geçenlere teşekkür ederim. Üniversitenin kongre merkezini bizlere açan rektörümüz ve ekibine sonsuz şükranlarımı sunarım. İnşallah daha güzel etkinliklerle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Programda Başkan Asya'nın yanı sıra AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Eski Milletvekili Muzaffer Çakar, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ilçe ve belde belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de bulundu.
(NA-MSA-Y)

05.04.2017 18:36:56 TSI
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