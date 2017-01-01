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Başkan beyaz masayı ziyaret etti, vatandaşları dinledi



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KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa servisini ziyaret ederek birim çalışanları ile bir araya geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, başkan yardımcıları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nihat Kocabay ve beyaz masa personeli ile bir araya geldi. Toplantıda birim çalışanlarına yönelik yaptığı açıklamada talimatlar veren Başkan Toltar, "Belediyemiz bünyesinde önemli bir yere sahip olan Beyaz Masa, servislerimiz belediyemizin dışa yansımasıdır. Bizim burada yaptığımız çalışmalar halkımızın gönlünde taht kurmak için yaptığımız çalışmalardır. Beyaz Masa servisimiz vatandaşlarımızın sorunlarıyla birebir ilgilenip diğer müdürlüklerimizle koordinasyonu sağlayıp çözüm üretecek bir servisimizdir. Beyaz Masa çalışanlarına hitaben "sizler belediyemizin gülen yüzü, gören gözü olacaksınız. Sizlerde halkımıza daha duyarlı ve ilgili olmanızı istiyorum" dedi.



'Burası halkın masasıdır'

Beyaz masanın önemine değinen Toltar, "Bizi bu halk seçti, burası halkın masasıdır. Hepinizden daha güler yüz ve hızlı hizmet bekliyorum. Yaptığınız hizmetlerden dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Toplantı sonrası beyaz masa servisine başvuran vatandaşlarla da yakından ilgilenen Başkan Toltar, vatandaşların sorunları ile yakından ilgilenerek çözümler noktasında gereğinin yapılması talimatını verdi.

(RFK-Y)



06.04.2017 13:18:56 TSI

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