06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan beyaz masayı ziyaret etti, vatandaşları dinledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:11
Başkan beyaz masayı ziyaret etti, vatandaşları dinledi
Başkan beyaz masayı ziyaret etti, vatandaşları dinledi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa servisini ziyaret ederek birim çalışanları ile bir araya geldi.
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, başkan yardımcıları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nihat Kocabay ve beyaz masa personeli ile bir araya geldi. Toplantıda birim çalışanlarına yönelik yaptığı açıklamada talimatlar veren Başkan Toltar, "Belediyemiz bünyesinde önemli bir yere sahip olan Beyaz Masa, servislerimiz belediyemizin dışa yansımasıdır. Bizim burada yaptığımız çalışmalar halkımızın gönlünde taht kurmak için yaptığımız çalışmalardır. Beyaz Masa servisimiz vatandaşlarımızın sorunlarıyla birebir ilgilenip diğer müdürlüklerimizle koordinasyonu sağlayıp çözüm üretecek bir servisimizdir. Beyaz Masa çalışanlarına hitaben "sizler belediyemizin gülen yüzü, gören gözü olacaksınız. Sizlerde halkımıza daha duyarlı ve ilgili olmanızı istiyorum" dedi.

'Burası halkın masasıdır'
Beyaz masanın önemine değinen Toltar, "Bizi bu halk seçti, burası halkın masasıdır. Hepinizden daha güler yüz ve hızlı hizmet bekliyorum. Yaptığınız hizmetlerden dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum " diye konuştu.
Toplantı sonrası beyaz masa servisine başvuran vatandaşlarla da yakından ilgilenen Başkan Toltar, vatandaşların sorunları ile yakından ilgilenerek çözümler noktasında gereğinin yapılması talimatını verdi.
(RFK-Y)

06.04.2017 13:18:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Karaosmanoğlu, öğrencileri makamında ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, ÖĞRENCİLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI
Muhsin Yazıcıoğlu Yaya Köprüsü hizmete girdi
YEREL

MUHSİN YAZICIOĞLU YAYA KÖPRÜSÜ HİZMETE GİRDİ
İzmit ve Gebze'de Sağlık Sokağı kuruluyor
YEREL

İZMİT VE GEBZE'DE SAĞLIK SOKAĞI KURULUYOR
Kocaeli'de PKK/KCK davası başladı
YEREL

KOCAELİ'DE PKK/KCK DAVASI BAŞLADI
Başkan Karaosmanoğlu, üniversite öğrencileriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Başiskele'ye 3 bin 500 adet asfalt serildi
YEREL

BAŞİSKELE'YE 3 BİN 500 ADET ASFALT SERİLDİ
Körfez'de vatandaşlara çevre bilinci aşılanıyor
YEREL

KÖRFEZ'DE VATANDAŞLARA ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANIYOR
Alternatif yolda ikinci viyadüğün temeli atıldı
YEREL

ALTERNATİF YOLDA İKİNCİ VİYADÜĞÜN TEMELİ ATILDI
Kocaeli ve Yalova'da fuhuş operasyonu
YEREL

KOCAELİ VE YALOVA'DA FUHUŞ OPERASYONU
Akmeşe'de doğalgaz hattının temeli atılacak
YEREL

AKMEŞE'DE DOĞALGAZ HATTININ TEMELİ ATILACAK
Herekeli öğrenciler bisikletlerine kavuştu
YEREL

HEREKELİ ÖĞRENCİLER BİSİKLETLERİNE KAVUŞTU
10. Sekapark Lale Festivali, 8 Nisan Cumartesi günü yapılacak
YEREL

10. SEKAPARK LALE FESTİVALİ, 8 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK
Kartepe Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ'NDE YENİ GÖREVLENDİRMELER
Başkan Köşker, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ ZİYARET ETTİ
Gebze Sultan Orhan Kışlası yıkım ihalesi gerçekleşti
YEREL

GEBZE SULTAN ORHAN KIŞLASI YIKIM İHALESİ GERÇEKLEŞTİ
Başkan Doğan: &quot;16 Nisan ülkemiz için milat olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN: "16 NİSAN ÜLKEMİZ İÇİN MİLAT OLACAK"
Bakan Işık, Kocaeli'de fuar açılışına katıldı
YEREL

BAKAN IŞIK, KOCAELİ'DE FUAR AÇILIŞINA KATILDI
İzmit'te mahalle konaklarının sayısı artıyor
YEREL

İZMİT'TE MAHALLE KONAKLARININ SAYISI ARTIYOR
KOİF'17'de Sepaş Enerji standına yoğun ilgi
YEREL

KOİF'17'DE SEPAŞ ENERJİ STANDINA YOĞUN İLGİ
Engelleri aştılar, başarıya doymuyorlar
YEREL

ENGELLERİ AŞTILAR, BAŞARIYA DOYMUYORLAR
Çocuk Trafik Eğitim Parkında çalışmalar devam ediyor
YEREL

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA
Yaz geldi asfalt çalışmaları hız kazandı
YEREL

YAZ GELDİ ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Alikahya Kapalı Pazarın temeli atılıyor
YEREL

ALİKAHYA KAPALI PAZARIN TEMELİ ATILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu