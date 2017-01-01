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Acıpayam'da Başkan Zolan'a yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ilçe ziyaretleri kapsamında Acıpayam'da vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yaptığı yatırımları anlatan Başkan Zolan'a Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan'ın Acıpayam'ın Alcı Mahallesi ile başlayan ziyareti Gölcük, Kelekçi, Yumrutaş, Ucarı ve Yeşilyuva ile devam etti.



"Ne söz verdiysek hepsini yapıyoruz"

Büyükşehir olduktan sonra Acıpayam'da da yatırımların hızla arttığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak, Acıpayam ilçemizde büyük alt yapı çalışmalarına imza attık. Yüz yılın alt yapı hamlesini gerçekleştirdik. Acıpayam'da yapılacak olan işlerin yarısından fazlasını tamamladık. Alt yapı tamamlandıktan sonra üst yapıya geçeceğiz ve asfalt yapılması gereken yere asfalt, kilit taşı yapılması gereken yere kilit taşı yapacağız" dedi. Büyükşehir ile birlikte yatırımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmeye başlandığını ifade eden Başkan Zolan, "Ne söz verdiysek hepsini yapıyoruz" dedi.



"Geleceğimizi oylayacağız"

Yaklaşan referandum ile ilgili konuşan Başkan Zolan, anayasa değişikliği referandumu ile geleceğin oylanacağını ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte bir parti seçmiyoruz. Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Şimdiki sistemle ülkemizin ilerlemeyeceği aşikardır. Artık yeni bir sisteme ihtiyaç var."

(SÇ-SÇ-Y)



06.04.2017 14:07:49 TSI

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