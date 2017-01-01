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MHP İl Başkanı Baki Ersoy:

- "Saldırıyı doğru bulmuyoruz"

- "Olayların büyümesi şehre zarar verir"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a karşı yapılan saldırıya ilişkin konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Baki Ersoy, "Olayların büyümesi şehre zarar verir" dedi.

MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde siyasi partilerimizin çalışmaları devam ediyor. Bizde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak bugün MHP il başkanını ve yönetim kurulu üyelerini burada ağırlıyoruz. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Baki Ersoy da, Türk siyasetinde yoğun gündemlerin yaşandığını kaydetti. Ersoy, "Bizde MHP'nin temsilcileri olarak bu yoğunluğa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Önümüzde çok önemli bir referandum var. Bana göre Türk siyaset tarihinin en önemli seçimlerinden biridir. Durum böyle olunca bizde çeşitli sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a karşı yapılan saldırıyla alakalı konuşan Başkan Ersoy, şunları söyledi:

"Bize kimse saldırmıyor. CHP'li vekile saldıranlar kimdir? Orada nasıl bir diyalog yaşanmıştır? Bunları bilmiyorum. Bu ne olursa olsun doğru değil. Şu da bir gerçek ki, bu işi germemek gerekiyor. Biz geren taraf olmuyoruz ama CHP tarafı şunu yapıyor. Talas'ta daha öncesinde rahmetli Necmettin Erbakan ile rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in fotoğrafları olan, 'Bunlarda hayır diyordu' diye bir katalog dağıtmaya çalıştılar. Bunlara gerek yok. Kendi propagandaların Deniz Baykal üzerinden yapsınlar ama ne başbuğumuzun üzerinden nede başkalarının üzerinden yapmasınlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Herhangi bir vekile değil, herhangi bir insana saldırılması doğru değil. Emniyet güçlerimizin bunu gereğini yapmışlardır. Bu olayları büyütüp, belirli bir noktaya taşıyıp 'Bunu yapanlar şu kesimdendi' diye karşı karşıya getirilmeye çalışılırsa şehir zarar görür. Herkes zarar görür. Ben doğru bulmuyorum. Keşke olmasaydı."

Ersoy ayrıca, referandum çalışmaları kapsamında 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası'nı ziyaret ederek, başkan Oğuzhan Ulutaş ile bir süre sohbet etti. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevine getirilen Eczacı Uğur Nuri Akın'ı tebrik eden Ersoy, referandum çalışmaları kapsamında STK'ları ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş da, çalışmalarında Baki Ersoy'a başarılar diledi.

(AG-AÖ-Y)



07.04.2017 16:32:11 TSI

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