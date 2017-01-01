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Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonu

- Jandarma, arazide gizlenmiş 55 kilo eroin ile 67 kilo toz esrar ele geçirdi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 55 kilo eroin ile 67 kilo toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu 05 Nisan 2017 günü ilçeye Yamanyurt Mahallesi kırsalında arazide gizlenmiş vaziyette yaklaşık 55 kilo eroin ve 67 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuddeye el konulurken, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

(EKİP-ŞAK-Y)



07.04.2017 19:16:50 TSI

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