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Kaynarca'da trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Murat Hazer

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kaza'da bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca yönüne doğru seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü Müezzinler kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere vurdu. Kaza sonucu ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(RŞ-İÇ)



08.04.2017 11:05:35 TSI

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