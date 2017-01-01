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Çemişgezek'te genç çiftçi desteklemesinde dağıtılan ineklerden biri kaçtı

- Kaçan inek 5 kişiyi yaraladı



(Fotoğraflı)



Sezai Akın

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında çiftçilere büyük baş sığır dağıtılırken, proje kapsamında dağıtılan ineklerden birinin kaçması ortalığı karıştırdı. İneği yakalamak isteyen çitfçilerden 5'i yaralandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, projesi kapsamında, Çemişgezek'te 10 çiftçiye 60 büyükbaş Uruguay menşeli Angus cinsi sığırın dağıtımı yapıldı. Ayrıca proje kapsamında, 5 çiftçiye 200 arılı kovan, 4 çiftçiye 160 adet küçükbaş hayvan desteği gerçekleştirildi. Genç Çiftçi Projesi kapsamında üreticilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle, 20 kursiyere besi ve süt sığırcılığı Kursu verildi.



Kaçan inek 5 kişiyi yaraladı, 1 araca zarar verdi

Çemişgezek'te Genç Çiftçi Projesi kapsamında, Uruguay menşeli Angus cinsi 60 sığırının dağıtımının ardından kaçan bir inek park halindeki bir otomobile zarar verirken, kendisine engel olmak isteyen 5 kişiye çarptı. İneğin çarpması sonucu kolu kırılan çiftçilerden birisi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ameliyata alındı. Diğer kazazede çiftçiler ayakta tedavi edilirken, ameliyat olan çiftçinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(SA-AKK-Y)



08.04.2017 13:03:28 TSI

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