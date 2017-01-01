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İl Özel İdaresi Çiçekdağı şantiyesi açıldı



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Köylere götürülen hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması maksadıyla kurulan İl Özel İdaresi Çiçekdağı Şantiyesi törenle hizmete açıldı.

Çiçekdağ'da Mahsenli Ali Efendi Camii yanında açılan İl Özel İdaresi İlçe Şantiyesinin açılış törenine Vali Necati Şentürk, Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Çiçekdağ Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Akçakent Kaymakamı Serhat Doğan, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, İl Genel Meclis Üyeleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe protokolü, muhtarlar, İl Özel İdaresi çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Necati Şentürk, açılışı gerçekleştirilen İl Özel İdaresi Çiçekdağı Şantiyesi sayesinde hizmetlerin köylere daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde götürüleceğini söyledi.

Köylere götürülen hizmetlerde yaşanan sorunların ve bu sorunlardan kaynaklanan zaman kaybının Şantiye ile önleneceğini belirten Vali Necati Şentürk, "Çiçekdağı Şantiyesi ile birlikte hizmetler artık yerinden yapılacak.

Amacımız vatandaşlara hizmetleri en güzel şekilde sunmaktır. Ülkemizin bütün noktalarına hizmet götürebiliyoruz. Ulaşamadığımız yer, köy kalmadı. Devletimiz bu yönde önemli çalışmalar yürütmektedir.

Biz de bu düşüncelerle Çiçekdağı'na İl Özel İdare Şantiyesi açılmasını kararlaştırdık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Açılışını gerçekleştirdiğimiz İl Özel İdaresi Çiçekdağı Şantiyesi hayırlı olsun." dedi.

Mileltvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu'nun da birer konuşma yaptığı açılış töreni, kurdelenin kesilmesi ile sona erdi.

(EÖ-SK)



08.04.2017 13:12:36 TSI

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