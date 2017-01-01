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Başiskeleye 5 yıldızlı belediye binası



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ihale bedeli 9.5 milyon TL olan Başiskele Hizmet Binası ile Kent Meydanının tanıtım programı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Başiskele Hizmet Binası ve Kent Meydanının tanıtım programı yapıldı. İhale bedeli 9.5 milyon TL olan projenin tanıtım programına Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, yapım çalışmaları tamamlanan projenin hayırlı olmasını dileyerek, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Ayaz'ın ardından kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kamu hizmetlerinin verileceği bir yere ihtiyacımız vardı. Bizde yönetim kadrolarımızla görüştük ve burası boş bir alandı, tapulu bir araziydi.Vatandaşlarımızla anlaştık ve buranın kamulaştırılmasını büyük ölçüde anlaşarak aldık. Yapılan bu işlemle birlikte buraya hizmet binası ve kent meydanını yaptık. Bugünden sonra inşallah Başiskele Belediyemiz hizmetini en güzel bir şekilde icra edecek" dedi.

Son olarak söz alan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Şüphesiz ki bu binalar iyi bir hizmet sunmanın gerek şartıdır ama yetmez. Yetmesi için bu binalarda hizmet veren herkesin ve hepimizin hükmeden değil, hizmet eden. Tek başına karar alan değil, aldığı kararı karara ortak olan halkımızı katan ve onunla birlikte karar alabilen bir anlayışla taşımak ve taçlandırmak gerekiyor" diye konuştu

Protokol konuşmasının ardından kent protokolü Başiskele Hizmet Binası ve Kent Meydanı'nı ziyaret etti.

Projede 267 kişilik bir de salon yer alıyor. Bina alanının dışında kalan bölüm de projede kent meydanı olarak düzenlendi. Ana bina çatısı metal kenetli çatı sistemi ile kaplandı. Seminer salonu iskeleti çelik karkas olup, dış cephesi cam ve traverten kaplama şeklinde düzenlendi. Ana bina iskeleti betonarme olup, dış cepheye traverten kaplama, ahşap kaplama, alüminyum giydirme cephe ve alüminyum cephe motifi uygulandı.

(İG-RFK-Y)



08.04.2017 17:30:40 TSI

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