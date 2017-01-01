YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Açıkgöz ve Gizligider, Eczacılar Odasını ziyaret etti

Açıkgöz ve Gizligider, Eczacılar Odasını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol'u ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesinde ziyaretlerine devam ediyor. Milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider referandum çalışmaları kapsamında Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol'u ziyaret etti. Burada referandum ile ilgili bilgiler veren milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider yaptıkları açıklamada "Eczacılarımızda mesele memleket meselesi o yüzden evet diyorlar" dedi.

Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol ise ziyaretlerinden dolayı milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider'e teşekkür etti.

(COŞ-TB-Y



08.04.2017 17:40:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER