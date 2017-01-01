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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Açıkgöz ve Gizligider, Eczacılar Odasını ziyaret etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:32
Açıkgöz ve Gizligider, Eczacılar Odasını ziyaret etti
Açıkgöz ve Gizligider, Eczacılar Odasını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol'u ziyaret etti.
AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesinde ziyaretlerine devam ediyor. Milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider referandum çalışmaları kapsamında Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol'u ziyaret etti. Burada referandum ile ilgili bilgiler veren milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider yaptıkları açıklamada "Eczacılarımızda mesele memleket meselesi o yüzden evet diyorlar" dedi.
Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol ise ziyaretlerinden dolayı milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider'e teşekkür etti.
(COŞ-TB-Y

08.04.2017 17:40:03 TSI
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