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MHP İslahiye ilçe teşkilatından olağan kongresini yaptı

09 Nisan 2017 Pazar, 09:46
MHP İslahiye ilçe teşkilatından olağan kongresini yaptı
MHP İslahiye ilçe teşkilatından olağan kongresini yaptı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Şentürk
GAZİANTEP (İHA) - GAZİANTEP(İHA)Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İslahiye İlçe Teşkilatı 12. Olağan Kongresini yaptı.
İslahiye belediyesi Konferans salonunda düzenlenen kongre'ye, MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç.Dr. A. Muhittin Taşdoğan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve belediye başkan yardımcıları, Oğuzeli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AK Parti İslahiye İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan, CHP İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Alıcı ve MHP Parti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Faaliyet Raporları ve mali raporların okunmasından sonra siyasi konuşmalara geçildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Metin Şentürk, yeniden aday oldu. Şentürk, konuşmasında, katılanlara ve kendisine destek olan delegelere teşekkür etti. Oğuzeli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise konuşmasında Türkiye'nin geleceği için 16 Nisandaki Anayasa ve sistem değişikliği referandumunda evet demelerini istedi. MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç.Dr. A.Muhittin Taşdoğan da, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte Haçlı zihniyeti ile oyunların oynandığını vurgulayarak, ülkede beka sorunu yaşadığını ifade etti. Ülkenin yeni ve güçlü bir hükümet sistemine ihtiyaç duyduğunu belirten Taşdoğan, bu sistemin de Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğunu ifade etti.
Kongreye farklı partilerden katılımın kendisini mutlu ettiğini belirten Taşdoğan, Türkiye'de özlenen tablonun da bu olduğunu söyledi. Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın yaşadığı krize de değinen Taşdoğan, oradaki bakanın bir partili olarak değil Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temsilcisi olduğunun altını çizdi. Partililere 16 Nisanda neden referandumda 'evet' demeleri gerektiğini anlatan Taşdoğan, 1982 Anayasasıyla Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı olmasıyla Türkiye'nin 50 yıl geriye gittiğini hatırlattı. Taşdoğan, "MHP olarak ülkemizi içinde bulunduğu bu kritik süreçte yalnız bırakamazdık, ülkemizin içinde bulunduğu bu tehlikeyi gördük işte bu yüzden' önce ülkem ve milletim, sonra partim' diyoruz. Türkiye'nin gelecekte yaşayacağı beka sorunu için yeni ve güçlü bir hükümet sistemine ihtiyacı vardır. Bunun adı da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. 16 Nisan'da Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için ve Türkiye için evet diyeceğiz" dedi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın tebrik mesajının da okunduğu kongrede, konuşmaların ardından verilen yemek sonrasında seçimlere geçildi. Kayıtlı 400 delegesi bulunan MHP İlçe Teşkilatında, 122 oyu alan Şentürk güven tazeledi.
(BŞ-SD-Y)

09.04.2017 09:53:42 TSI
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