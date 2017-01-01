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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Başkan Sözlü: "Yeni İsmet Atlı'lar yetişmeli"

09 Nisan 2017 Pazar, 11:45
Başkan Sözlü: "Yeni İsmet Atlı'lar yetişmeli"
Başkan Sözlü: "Yeni İsmet Atlı'lar yetişmeli"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Türk Güreşçi İsmet Atlı'yı anma programı düzenledi.
75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen program İstiklal Marşı ile başladı. Programa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün yanı sıra Türk Güreş Vakfı İl Başkanı İlyas Karabulut, Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, İsmet Atlı'nın ailesi ve sevenleri de katıldı.
Açılış konuşmasında konuşan İsmet Atlı'nın yeğeni, Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, İsmet Atlı ile ilgili birkaç anı anlattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün İsmet Atlı'ya olan sevgi ve hürmetinin kendilerinin de ailecek Başkan Sözlü'ye olan sevgi ve hürmetiyle eş değer olduğunu ifade eden Atlı, Başkan Sözlü'den Kozan'a bir 'İsmet Atlı Müzesi' yapılmasını istedi.
Programda konuşan Başkan Sözlü, yeni İsmet Atlı'ların yetişmesi için, Türk Milleti'nin her alanda temsili noktasında Adana Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti. İsmet Atlı'nın Türk Bayrağı'nı dünyanın dört bir yanında dalgalandırarak milli gururu yücelttiğini belirten Başkan Sözlü, federasyon seçimlerinde adil davranılması gerektiğini vurguladı.
Anma program İsmet Atlı'yı anlatan belgesel ve aşıkların konseri ile sona erdi.
(ADN-Y)

09.04.2017 11:53:12 TSI
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