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Barış ortaokuluna yeni Z Kütüphane



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde, "Her Okula Z kütüphane" projesi kapsamında yenilenen Barış Ortaokulu Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Kütüphane açılış organizasyonuna İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Ürkmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Hakim Ganem Ulukoca, AK Parti İlçe Başkanı Amil Yatçi ve kurum amirleri katıldı. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dülgeroğlu, ilçedeki tüm Z Kütüphanelerin yenileneceğini belirterek, "Bilgi ve başarının ilk adımı okumaktır. İnşallah çok kısa zamanda belediyemizin ve kaymakamlığımızın imkanlarını zorlayarak bütün okullarımızın bütün kütüphanelerini çok daha nezih hale getireceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

(MT-MP-Y)



09.04.2017 13:13:33 TSI

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