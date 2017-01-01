Cide Emniyetinden asayiş uygulaması
(Fotoğraflı)
Mehmet Salman
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Cide ilçesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı yol denetimlerinde ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan referandum öncesi ilçede asayiş problemi yaşanmaması için kontrolleri sıklaştırdı. Kahvehane ve eğlence yerlerini denetleyip, GBT sorgusu yaptı. Ayrıca yol kontrollü ve denetimini sıklaştıran emniyet ekipleri, önceki gün yol kontrolleri sırasında H.S., adlı bir şahsın aracında yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği çok sayıda fişek ve bir adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait mermiler ele geçirildi. İfadesi alınan H.S., adliyeye sevk edildi.
Vatandaşlar, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu denetimlerden memnun olduklarını belirterek, emniyet güçlerine teşekkür ettiler.
(RFK-Y)
09.04.2017 16:51:09 TSI
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