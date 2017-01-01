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Kartepe Belediyesi'nden sağlıklı bir yuva

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:59
Kartepe Belediyesi'nden sağlıklı bir yuva
Kartepe Belediyesi'nden sağlıklı bir yuva

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi Akçay ailesini sıcak bir yuvaya kavuşturdu.
Devletin şefkat elini ihtiyaç sahibi Kartepelilerle buluşturan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bu kez de Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde ikamet eden Mustafa Akçay ve ailesinin yüzünü güldürdü. Anahtar teslim evine kavuşan Mustafa Akçay, mağduriyetini gideren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e hayır duaları ile birlikte teşekkür etti.
Yaklaşık bir ay önce mahalle ziyaretleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde oturan ve bir de kızları bulunan Akçay ailesini ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, evde karşılaştığı yaşam koşullarını görür görmez Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçerek çalışma başlattı. Yapılan sosyal inceleme neticesinde herhangi bir geliri olmadığı tespit edilen Akçay ailesi prefabrik denilen tek katlı evin temeli atıldı ve ev inşaatı eşyaları ile birlikte aileye teslim edilmek üzere kısa sürede hazırlandı.
Mustafa Akçay'a yeni evinin anahtarlarını bizzat teslim eden Başkan Üzülmez; "Kartepe Belediyesi olarak büyükşehir belediyemizin standardında hizmet vermeye gayret ediyoruz. İnsanların yaşamlarını etkileyen olumsuzlukları olumlu hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için vatandaşımızın yaşam standardına katacağımız artılar, bir belediyecilik hizmetinden öte insanı görevimizdir. Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminden aldığımız feyz ile milletin parasını millete harcıyoruz. Şeyh Edabali'nin dediği gibi, İnsanı yaşat ki ,devlet yaşasın" dedi.
Yepyeni evi ve yeni eşyalarıyla buluşan Mustafa Akçay da yeni bir hayata kavuşmalarına vesile olan Başkan Üzülmez ve Fatih Sultan Mehmet Mahalle Muhtarı Selami Tarakçı'ya teşekkürlerini sunarken, "Eskiden rüyamızda görsek bile inanmaz, hayalini bile kuramazdık. Bize yeni bir yuva, yeni bir hayat sunan önce Alemlerin Rabbi Allahıma şükürler olsun, sonra da Başkanımdan Allah razı olsun. Devletimiz sağolsun" dedi.
(İÇ)

10.04.2017 11:07:50 TSI
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