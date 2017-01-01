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Güven: "Polisin başarısı, vatandaşın kendini güvende hissedip hissetmediğiyle orantılıdır"



(Fotoğraflı)



Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - Mut İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, "Polisin başarısı vatandaşın kendisini güvende hissedip hissetmediğiyle doğru orantılıdır" dedi.

Güney, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının kurulduğu günden bu yana anayasa ve yasaların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve insan hakları ilkelerine bağlı olarak görevine layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Güney, "Teşkilatımız bugüne kadar öncelikle vatandaşın ırz, can ve mal güvenliğini korumakla mükelleftir. Bu nedenle görevimiz zor ve meşakkatlidir. Polislik fedakarlık gerektirir, öz veri gerektirir. Gecesi, gündüzü yoktur. 24 saat esasına göre görev yapar. Son yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, polisin başarısı vatandaşın kendisine güvende hissedip hissetmediğiyle doğru orantılıdır" dedi.

Törede, hafta dolayısıyla düzenlenen bilgi yarışması ve şiir yarışmasında birinci olan öğrencilere ödüllerini Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Mut Belediye Başkanı Vekili Durmuş Ali Çetin ve Emniyet Müdürü Murat Güney verdi.

Daha sonra Hükümet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda kortej geçişi yapıldı.

(HSÇ-Y)



10.04.2017 12:39:28 TSI

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