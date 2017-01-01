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Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:40
Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri
Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Vekili Mehmet Er, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Ziyarette Vali Yıldırım'a günün anısına çiçek takdim edilmesinin ardından Şen ve Eker, Türk Polis teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.
Ziyarette konuşan Vali Yıldırım, çocukların ağlamaması, Türkiye'nin birlik ve huzurunun devamı ile bayrağımızın gönderden inmemesi için polislerin ailelerinden ayrı kalarak kahramanca ve fedakarca görev yaptıklarını kaydetti. Vali Yıldırım, "Vatandaşlarımızın, can ve mal emniyetinin korunmasında, huzur ve güven ortamını tesis etme ve suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.
Gerçekleşen ziyarete Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Karakaya ve polis memurları da katılırken, ziyaret günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(GC-

10.04.2017 15:48:03 TSI
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