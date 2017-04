YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'nın ilçelerinde Polis Haftası kutlamaları

Vehbi Sarıhan - Hasan Yiğen - Behzat Akcan - Recep Şener - İlker Uyar - Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, Manisa'nın ilçelerinde coşkuyla kutlandı.

Manisa'nın Sarıgöl, Kula, Salihli, Gördes, Turgutlu, Alaşehir, Soma ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi. Sarıgöl'de Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Abdullah Sönmez, Sarıgöl İlçe Karakol Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kasım Çelebi, siyasi partilerin ilçe başkanları, polisler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Kaan Selçuk'un çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Polis teşkilatının geçmişe göre daha modern ve donanımlı hale geldiğini aktaran Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Kaan Selçuk, "Polisimiz, en üst seviyede bilgili görev ve sorumluluklarını bilen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, vatandaşlarımıza karşı saygılı, güler yüzlü olması ile vatandaşlarımız arasında saygın hale gelmiştir. Halkın desteğini arkasını almayan hiç bir kurum başarılı olamaz, düşüncesiyle ilçemizde halkla ilişkilere büyük önem verilmiştir" dedi.

Meydanda gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından ilçe emniyet amirliği bahçesinde konuklara ikramda bulunuldu. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencileri de polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle polis ağabey ve ablalarını ziyaret etti.

Kula'da Polis Haftası kutlamaları

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kula Yunusemre Kent Meydanı'nda da tören düzenlendi. Törene, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Ömerbeyoğlu, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Huriye Açıkbaş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Meydandaki programın ardından İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Ömerbeyoğlu, Kula Kaymakamı Osman Güven'i ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundu.

Jandarmadan pastalı kutlama

Kula Kaymakamı Osman Güven ve Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, bu Polis Haftası dolayısıyla Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Ömerbeyoğlu'nu ziyaret etti. İlçede huzur ve güvenin sağlanması konusunda gece gündüz demeden görevini yerine getiren emniyet personellerinin kuruluş yıldönümünü kutladığını dile getiren Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosunun bulunduğu pasta kesilerek, birlik-beraberlik vurgusu yapıldı.

Polis Haftası Salihli'de kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası Manisa'nın Salihli ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği Salihli Şubesi adına Lütfi Tortamış tarafından Atatürk Anıta çelenk sunuldu. Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karamaşe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol, gaziler ve emniyet mensuplarının katıldığı törende konuşan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan, ülkesine milletine ve bayrağına yürekten bağlı olan, polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü, fedakarca görev yapan ve bu uğurda canını hiçe sayan tüm meslektaşlarımızın, emeklilerimizin ve ailelerinin 10 Nisan Polis Haftasını kutlarım" dedi.

Gördes'te Polis Haftası etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası Gördes ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Gördes Kaymakamı T.Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Altıparmak, Gördes Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Amiri İlker Burak Zeydanlı,daire müdürleri, polis memurları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Emniyet Amiri İlker Burak Zeydanlı'nın Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zeydanlı, "Türk Polis Teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenini sağlayan, devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek, şehit olmayı yüce paye sayan 200 bini aşkın mensubu ve şerefli geçmişi ile Türk milletinin övünç kaynağı olmuştur. Amacımız, el birliği ile suç işlenme oranlarını düşürerek daha huzurlu ve güvenli bir Gördes oluşturabilmek ve bunu koruyabilmektir" dedi. Konuşmaların ardından katılımcılara mevlit eşliğinde pilav ayran dağıtıldı.

Turgutlu'da Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü tüm yurtta olduğu Turgutlu'da da coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anıtına çelenk sunumunun ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programa geçildi. Programa, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları katıldı. Programda lokma döktürülürken, görevlerinde başarılı olan 11 personele de başarı belgesi takdim edildi. Başarılı belgesi almaya hak kazanan personele belgelerini Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan verirken, polisin halkın huzuru ve güvenliği için canı pahasına görev yaptığını ifade etti. Ev sahibi Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir de teşkilatının bu özel gününde yalnız bırakmayan konuklarına teşekkür etti.

Alaşehir'de Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınlarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler de polis memurlarını ağırladı.

Emniyet teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan bir kurum olduğunu vurgulayan Başkan Karaçoban, "1845 yılında kurulan ve bugüne kadar güvenlik ve düzeni sağlamakla görevli polis teşkilatı, çok zor çalışma koşullarına rağmen gurur kaynağımız olmuştur. Fedakârca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şâyan başarılar elde etmiştir. Bu fedakârlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Emniyet teşkilatımızın 172'nci kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd eder, teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Haftasını kutlarım" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler polis memurlarını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Polis Haftası dolayısıyla polis memurlarını ağırladı. Polislik mesleğini yakından tanıyan öğrenciler, 'Halkın huzuru polisin gururudur', 'Polis iç güvenliğimizin teminatıdır', 'Türk Polisi Atatürk İlke ve İnkılaplarının Yılmaz Savunucusudur' yazılı pankartlar hazırladılar. Merkez Sorumlusu Müge Erin, öğretmenleri ve minik öğrenciler polis memurlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Minik öğrenciler, kendi yaptıkları çiçekleri polis memurlarına hediye ettiler.

Soma'da Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü Soma'da törenle kutlandı. Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Ahmet Altıntaş, İlçe Jandarma Komutanı Oruç Fevzi Kara, Belediye Başkanı Hasan Ergene, İlçe Emniyet Müdürü Rıza Akın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Soma İlçe Emniyet Müdürü Rıza Akın günün anlamına ilişkin konuşmayı yaptı. Akın, "Polisin hedefi suçun işlenmesini önlemektir. Eğer suç işlenmiş ise suçla ilgili delilleri ve şüphelileri tespit ederek yakalayıp Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmektir. Her türlü teröre karşı ve gençliğimizin büyük belası uyuşturucu ile mücadelede öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bunlarla mücadeleye aralıksız devam edilecektir" dedi.

Daha sonra kortej halinde Polis Parkına geçen katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

10.04.2017 16:36:19 TSI

