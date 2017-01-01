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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. yıldönümü törenle kutlandı.

Varto Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, hakimler Cihan Kemal Gelbal ve Emel Dulkadir Çelebi, cumhuriyet savcıları Tuğçe Soysal Çınar ve Ersin Ülger, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile vatandaşlar ve rehabilitasyon okulundan engelli öğrencilerle öğretmenleri katıldı. Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Emniyet Müdürü Murat Aydın'ın çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Emniyet Müdürlüğü lokalinde verilen kokteylin ardından, araç gösterisiyle program sona erdi.

(MSA-Y)



10.04.2017 17:25:57 TSI

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