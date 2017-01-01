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İbrahimpaşa Mahallesinden Devlet Hastanesine otobüs hattı oluşturuldu



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi İbrahimpaşa Mahallesi sakinlerinden gelen talepleri değerlendirerek, bu bölgeden Nevşehir Devlet Hastanesine gidecek vatandaşlar için bir otobüs hattı daha oluşturdu. Modern Pazaryeri önünden 11 Nisan 2017 saat 07.15' de ilk seferin yapılacağı hatta saatte bir halk otobüsü hizmet verecek.

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, İbrahimpaşa Mahallesi sakinlerinin Nevşehir Devlet Hastanesine ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandığı yönünde alınan başvuruların değerlendirilmesi ile Nevşehir Modern Pazaryeri-Hastane arasında bir otobüs hattının oluşturulması kararı verildi.

Alınan karar gereğince oluşturulan hatta ilk sefer 11 Nisan 2017 Salı günü saat 07.15'de Modern Sebze Pazarı önünde başlayıp Yunus Emre Caddesi, Adalet Sarayı, Kapadokya Forum Alışveriş Merkezi, Çevre Yolu ve Zübeyde Hanım Caddesi'ni takip ederek Nevşehir Devlet Hastanesine ulaşacak.

(COŞ-SK)



10.04.2017 17:34:20 TSI

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