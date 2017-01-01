YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmanlı Ocaklarından Müdür Aydın'a ziyaret

Osmanlı Ocaklarından Müdür Aydın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Osmanlı Ocakları Varto İlçe Başkanı Niyazi Çemenli, Türk Polis Teşkilatının 172. yılı ve Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdürü Murat Aydın'ı ziyaret etti.

Başkan Çimenli, beraberindekilerle, Türk Polis Teşkilatının 172. yılı ve Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydını ziyaret ederek çiçek takdim etti. Aydın, gerçekleştirilen ziyarette Türk Polis Teşkilatının 172. yılı vesilesiyle düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Osmanlı Ocakları Varto İlçe Başkanı Niyazi Çelimli ise, "Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutluyorum" dedi.

(MSA-Y)



10.04.2017 17:40:54 TSI

NNNN

