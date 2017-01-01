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Başkan Çelik Talas'ta esnaflarla buluştu



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas'ta esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretine Başkan Mustafa Çelik'in yanı sıra Ekonomi Eski Bakanı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da katıldı.

Talas'ta yapılan esnaf ziyareti Bahçelievler Mahallesi'nde başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yaptığı esnaf gezisine Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile AK Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost da iştirak etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen esnaf ziyareti sırasında Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş bir berber dükkanında saç tıraşı yaptı. Terzi esnafına yapılan ziyarette ise Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, dikiş makinesine oturarak baba mesleğini ne denli iyi yaptığını gösterdi.

Mustafa Elitaş, Mustafa Çelik ve beraberindekiler her girdikleri işyerinde esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılandılar. Ziyaret edilen bir manav karpuz ikram ederken, dönercide döner, çiğ köftecide çiğ köfte ikramında bulunuldu.

Kayseri Milletvekili Elitaş, Başkan Mustafa Çelik ve beraberindekiler her girdikleri iş yerinde "Hayırlı İşler" temennisinde bulunarak hatır sordular. Başkan Çelik, vatandaşların gösterdiği ilgiye aynı ilgiyle cevap vererek onlardan dua istedi.

Talas'taki esnaf ziyaretleri sırasında MHP İlçe Başkanlığı da ziyaret edildi. Elitaş ve Çelik bir süre MHP Talas ilçe teşkilatında partililerle sohbet etti.

(SK)



10.04.2017 17:41:22 TSI

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