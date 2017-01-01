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Dicle Elektrik hakkındaki insafsız dezenformasyon girişimine tepki gösterdi



DİYARBAKIR (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya yapacağı ziyaretin öncesinde Dicle Elektrik Dağıtım'ı zor duruma sokmak isteyen çevreler tarafından insafsızca bir provokasyon gerçekleştirilmek istendiğini belirten kurum yetkilileri bu duruma tepki gösterdi.

Üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEAŞ) yazısı bulunan sepetli bir kamyonet ile Cumhurbaşkanı'nın konuşma yapacağı meydana referandumla ilgili bir pankart asılması, enerji şirketini seçimde 'tarafmış' gibi göstermek isteyenler tarafından dezenformasyon amacıyla kullanıldığı belirtildi.



Algı operasyonu yapıldı

Kurum yetkilileri bölgede elektrikle ilgili tüm kurum veya kuruluşların halk arasında Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) olarak biliniyor olmasından istifade etmek isteyen bu çevreler, Dicle Elektrik'e ait olmadığı halde, üzerinde TEDAŞ yazan bir kamyonetle, Cumhurbaşkanının konuşma yapacağı Rabia Meydanı'ndaki direklere pankart astığını söyledi. Yetkililer, söz konusu pankartlar asılırken çekilen fotoğraflar, Dicle Elektrik şirketine aitmiş algısı oluşturacak şekilde servis edilerek dezenformasyon yapıldığını ifade etti.



"Araç DEDAŞ'a ait değil"

Yaşanan bu durum üzerine Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, şirketi kamuoyu nezdinde tarafmış gibi göstermek isteyen şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda, söz konusu aracın bir devlet kurumu olan TEDAŞ'ın ismini taşıdığı, Dicle Elektrik Dağıtım şirketiyle bir ilgisi olmadığı belirlendi. Kamyonette bulunan 2 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



"Asla izin vermeyeceğiz"

Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa'ya yapacağı ziyaret öncesinde planlı olduğunu düşündüğümüz insafsız bir provokasyon ile karşı karşıya bırakıldık. Şirket avukatlarımız olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan tahkikat sonunda aracın şirketimize ait olmadığı belirlendi. Şirketimizin ismini karalamaya çalışanlara karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Şirketimizi tarafmış gibi göstermeye kimsenin hakkı olamaz" denildi.

(İHA-AKK-Y)



11.04.2017 13:24:16 TSI

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