YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Aksoy patlamada yaralanan vatandaş ve polisleri ziyaret etti

Vali Aksoy patlamada yaralanan vatandaş ve polisleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Bağlar ilçesinde bulunan, emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yaralanan sivil vatandaşları ve emniyet personelini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Aksoy'a, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Mehmet Köş, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Ümit Murat Parpucu eşlik etti. Selahaddin Eyyubi Hastanesi ve Dicle Üniversitesi hastanesinde yaralanan sivil vatandaşları ve emniyet personelini ziyaret eden Vali Aksoy ve beraberindekiler yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yakından ilgilendi. Vali Aksoy yaralıların durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi almasının ardından hastaneden ayrıldı.

(İHA-AKK-Y)



11.04.2017 19:23:12 TSI

NNNN

