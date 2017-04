YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da 3 gün mitingler düzenleyecek

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Hasan Dilekoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'da yarından itibaren mitingler gerçekleştireceğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Dilekoğlu, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu yarından itibaren 3 gün boyunca şehrimizde referandum çalışmalarımız doğrultusunda mitingler gerçekleştirecektir. Bakanımız yarın Beşikdüzü ve Of, Cuma günü Akçaabat ve Cumartesi günü ise Ortahisar ilçesinde miting gerçekleştirecektir. Bakanımız bundan önce 18 ilçede vatandaşlarımızı selamlamış olup yoğun bir ilgi ve destekle karşılaşmıştır. Bakanımızın programlarına eşlik eden İl Başkanımız Haydar Revi, Milletvekillerimiz Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İlçe Başkanlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız da elini taşın altına koyarak yoğun bir tempoda çalışmalara devam etmektedir" dedi.

Bakan Soylu'nun Trabzon'da olduğu gibi ülkenin dört bir tarafında geniş katılımlı mitingler ve toplantılar gerçekleştirdiğini ifade eden Dilekoğlu, "Trabzonumuzun gururu olan Bakanımız Süleyman Soylu ülkemizin dört bir tarafında mitingler ve toplantılar gerçekleştirdiği gibi terörle mücadeledeki büyük başarısı da her birimizi gururlandırmakta ve onurlandırmaktadır. Trabzon olarak terörle mücadelede tarih yazan Bakanımıza desteğimizi arttırarak yanında olmalıyız. Referandumda evet oyu vermek anayasa değişikliğini kabul etmekle birlikte terörle mücadeleye de destek vermek olacaktır. Beşikdüzü, Of, Akçaabat ve Ortahisar'da yapacak olduğumuz mitinglere tüm vatandaşlarımız ve basın mensuplarımız davetlidir. Miting hazırlıklarımız tamamlanmış olmakta ve 16 Nisan arifesinde yapacak olduğumuz bu tarihi açık hava toplantılarında Trabzon üzerine düşeni layıkıyla yapacaktır, destekleri ve bizlere verdikleri enerji için her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

