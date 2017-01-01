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Sungurlu belediyesi'nden Çanakkale gezisi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:24
Sungurlu belediyesi'nden Çanakkale gezisi
Sungurlu belediyesi'nden Çanakkale gezisi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi'nin düzenlediği Çanakkale Tarihe Yolculuk Gezisi için başvurular başladı. Sungurlulular, Çanakkale gezisine büyük ilgi gösteriyor. Dün başlayan başvurulara yaklaşık 250 kişi kayıt yaptırdı.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Çanakkale Tarihe Yolculuk gezimiz başlıyor. Sungurlulu hemşerilerimiz bu gezimize büyük ilgi gösteriyor. Aslında bu bizim için bir gezinin yanı sıra tarih bilincimizi artırmak ve yerinde görmektir. İnsanlarımız Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve büyük bir destanın yazıldığı Çanakkale'ye gidiyor, burada tarihi dokulara temas etme imkanı buluyor. Ramazan ayına kadar 4 sefer bayanlarımız için 2 sefer de erkeklerimizi Çanakkale'ye götüreceğiz. Pazartesi günü başlayan kayıtlarımıza yoğun bir talep var. İlgi gösteren Sungurlulu hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
(SŞ-BÖ)

12.04.2017 10:32:03 TSI
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