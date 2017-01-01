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AK Parti Adana Milletvekili Ünüvar:"Vesayetçi ve darbeye müsait yönetim sistemi değişecek"



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ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Türkiye'nin, 16 Nisan'da yapılacak referandumla vesayetçi ve darbeye müsait yönetim sisteminden kurtulacağını söyledi.

Adana'nın kuzey ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke'de anayasa değişikliğini anlatan Ünüvar, içinde bulunduğumuz Nisan ayının, Türk tarihi açısından önemli olayların yaşandığı bir ay olduğunu ifade etti. Nisan ayı denilince akla gelen en önemli hadisenin, TBMM'nin kuruluş günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu belirten Necdet Ünüvar, "23 Nisan dediğimiz zaman sadece gazi Meclis'in açılışı akla gelmemeli, o Meclis'in 15 Temmuz'da hainlerce bombalanması da akla gelmeli. 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis'in darbeci hainler, kansızlar tarafından saldırıya uğraması asla unutulmamalı" dedi.



"Erdoğan'ın arkasında millet var"

Nisan ayı denilince hatırlanması gereken bir başka olayın 2007'de yaşanan 27 Nisan elektronik muhtırası olduğunun altını çizen Milletvekili Ünüvar, şöyle devam etti:

"Askeri darbe sadece topla tüfekle olmuyor. Elektronik muhtırayla da darbe teşebbüsü oluyor. 27 Nisan 2007'de elektronik muhtıra verildi, gece yarısı 23.00 gibi. Ama hükümetimiz ne yaptı? Sabah 08.00'da cevabını verdi. 'Sen 27 Nisan'da elektronik muhtıra verirsen, ben de o muhtırayı 28 Nisan'da çöpe atarım' dedi. Bunu da unutmayın. Bizim vesayete, muhtıraya, darbeye; kendisini milletin üzerinde gören her güce direnen bir cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Sayın Cumhurbaşkanımız, darbelere, muhtıralara direnmiş ve daima 'arkamda millet var' demiştir. Çünkü bütün bunları yapabilmek için arkanızda önemli bir güç olacak, milletin desteği olacak. İşte 16 Nisan'da, milletin desteğini arkasına alan kişilerin iktidara gelebileceği bir hükümet sistemi değişikliği yapılacak. Vesayetçi ve darbeye müsait yönetim sistemi değişecek. Referandumda yapılacak en önemli değişiklerden birisi bu olacak."



"5 Nisan kararlarını da unutmayacağız"

Yine tarihe bakıldığında, Nisan ayı denilince 5 Nisan kararlarının akla geldiğini kaydeden Ünüvar, "Nedir bu 5 Nisan kararları? 1994'te, tam 23 yıl önce dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin başbakanı Tansu Çiller arasında bir arıza çıktı ve sonrasında Türkiye'yi ekonomik anlamda neredeyse iflas noktasına getiren çok ciddi bir sıkıntı oldu. Daha sonra 5 Nisan kararları alınarak; bir anda faizlerin çok fazla arttığı, dövizin bir anda iki katına çıktığı, halkın da bir gecede yarıdan fazla fakirleştiği bir dönemi yaşadık. Bunun sebebi neydi? Cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki sıkıntı, yani uyumsuzluk. Demek ki biz sandıkta oyumuzu kullanırken 5 Nisan kararlarını da hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.



"Milletin adamı iktidar olacak"

Nisan ayında yaşanan önemli olaylardan birinin de 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı olduğuna işaret eden AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "17 Nisan 1993'te vefat eden Özal, Cumhuriyet tarihi boyunca milletin gönlüne girmiş birkaç liderden biriydi. Kim bu liderler; Atatürk, Menderes, Özal ve Erdoğan. Bunlar neden milletin gönlüne girmişler; çünkü milletle aynı eksende hareket etmişler; milletle üzülmüşler, milletle sevinmişler. Dolayısıyla milletin adamı olmak çok çok önemli. O yüzden, gelecekte de 'milletin adamı' dediğimiz kişilerin iktidar olmasının yolunu açmamız lazım" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



12.04.2017 10:45:53 TSI

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