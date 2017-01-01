12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de "Dillerden Gönüllere" müzik dinletisi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:41
Hakkari'de "Dillerden Gönüllere" müzik dinletisi
Hakkari'de "Dillerden Gönüllere" müzik dinletisi

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi tarafından "Dillerden Gönüllere" müzik dinletisi programı düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hakkâri Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal'ın açılış konuşmasının ardından ildeki ses sanatçıları, Gençlik Merkezi müzik eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan grup, katılımcılara müzik ziyafeti verdi.
Her dilden türkülerin seslendirildiği programda, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.
Programın sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, kendilerine müzik ziyafeti veren ses sanatçıları, müzik eğitmenleri ve öğrencilere teşekkür ederek onlarla bir süre sohbet etti.
(FT-MSA-Y)

12.04.2017 10:48:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yüksekova'da içme suyu şebekesi yenileniyor
YEREL

YÜKSEKOVA'DA İÇME SUYU ŞEBEKESİ YENİLENİYOR
Uçkun tezgahlardaki yerini aldı
YEREL

UÇKUN TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI
Yüksekova'da içme suyu çalışması
YEREL

YÜKSEKOVA'DA İÇME SUYU ÇALIŞMASI
Vali Toprak'tan esnaf ziyareti
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN ESNAF ZİYARETİ
HDP heyeti, kanaat önderleriyle bir araya geldi
YEREL

HDP HEYETİ, KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
YEREL

YÜKSEKOVA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
&quot;Yüksekova'da şeytan taşlama değil hizmet dönemindeyiz&quot;
YEREL

"YÜKSEKOVA'DA ŞEYTAN TAŞLAMA DEĞİL HİZMET DÖNEMİNDEYİZ"

Kaşıkçı: &quot;Şu ana kadar hep şeytan taşladık&quot;
YEREL

KAŞIKÇI: "ŞU ANA KADAR HEP ŞEYTAN TAŞLADIK"
Hakkari'de &quot;Anne Dostu Hastane&quot; programı
YEREL

HAKKARİ'DE "ANNE DOSTU HASTANE" PROGRAMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

ÜNLÜ OYUNCUNUN 1965 MODEL ARABASI

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 Artık boyları 2 metre değil...