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Malatya Valisi Mustafa Toprak:

- "Recai Kutan Barajı ile Yazıhan çok önemli bir değişim yaşayacak"



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MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Recai Kutan Barajının tamamlanması ile birlikte Yazıhan'ın çok önemli bir değişim yaşayacağını söyledi.

Vali Toprak, Yazıhan ilçesinde düzenlenen 'Yazıhan Ovasında Tarımsal Planlama' panelinin kapanış programına katıldı.

Programa Vali Toprak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Yazıhan İlçe Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Programda konuşan Toprak, panelin önemine dikkat çekerek, "Burada bütün tarım paydaşları ile birlikte nasıl güzel işler yapabiliriz bunu tartışıyoruz. Ben bu panelin iyi şeylere vesile olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Toprak Recai Kutan Barajının tamamlanması ile birlikte Yazıhan'da çok önemli bir değişim yaşanacağını kaydederek, "Baraj ile birlikte, 120 bin dekar bir alan sulanacak. Bu alan daha önce sulanmayan ya da iki yılda, üç yılda bir toprağın durumuna göre nadasa bırakılan bir alan. Dolayısıyla bizim şimdi bu alanda ne yapmamız gerekiyor? Buna çalışmamız lazım. Hangi ürünleri burada geliştirebiliriz? Çiftçimizi, köylümüzü ve üreticimizi nasıl mutlu ederiz? Bunlar çok önemlidir. İnşallah bundan sonra çiftçimizin yüzü gülecek. Bu noktada tüm bunların yanında bilinçsiz sulama nedeniyle oluşabilecek çoraklaşmaya meydan vermemeliyiz. Çoraklaşma olmadan daha az bir sulamayla daha fazla ürün çıktısını sağlayacak teknolojileri, bilgi birikimini toplamamız lazım. Onun için üniversitemize, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize büyük görevler düşüyor. Biz de valilik olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



12.04.2017 13:07:48 TSI

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