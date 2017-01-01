12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya Valisi Mustafa Toprak:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:00
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
- "Recai Kutan Barajı ile Yazıhan çok önemli bir değişim yaşayacak"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Recai Kutan Barajının tamamlanması ile birlikte Yazıhan'ın çok önemli bir değişim yaşayacağını söyledi.
Vali Toprak, Yazıhan ilçesinde düzenlenen 'Yazıhan Ovasında Tarımsal Planlama' panelinin kapanış programına katıldı.
Programa Vali Toprak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Yazıhan İlçe Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.
Programda konuşan Toprak, panelin önemine dikkat çekerek, "Burada bütün tarım paydaşları ile birlikte nasıl güzel işler yapabiliriz bunu tartışıyoruz. Ben bu panelin iyi şeylere vesile olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Vali Toprak Recai Kutan Barajının tamamlanması ile birlikte Yazıhan'da çok önemli bir değişim yaşanacağını kaydederek, "Baraj ile birlikte, 120 bin dekar bir alan sulanacak. Bu alan daha önce sulanmayan ya da iki yılda, üç yılda bir toprağın durumuna göre nadasa bırakılan bir alan. Dolayısıyla bizim şimdi bu alanda ne yapmamız gerekiyor? Buna çalışmamız lazım. Hangi ürünleri burada geliştirebiliriz? Çiftçimizi, köylümüzü ve üreticimizi nasıl mutlu ederiz? Bunlar çok önemlidir. İnşallah bundan sonra çiftçimizin yüzü gülecek. Bu noktada tüm bunların yanında bilinçsiz sulama nedeniyle oluşabilecek çoraklaşmaya meydan vermemeliyiz. Çoraklaşma olmadan daha az bir sulamayla daha fazla ürün çıktısını sağlayacak teknolojileri, bilgi birikimini toplamamız lazım. Onun için üniversitemize, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize büyük görevler düşüyor. Biz de valilik olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.
(BT-OE-Y)

12.04.2017 13:07:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Öğrenciler Quoridor Turnuvasında düşünme becerilerini geliştirdiler
YEREL

ÖĞRENCİLER QUORİDOR TURNUVASINDA DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Malatya merkezli kaçak silah operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ KAÇAK SİLAH OPERASYONU
Angun ve Yıldırım tutuklandı
YEREL

ANGUN VE YILDIRIM TUTUKLANDI
Öğrenciler vatandaşlara sağlık taraması yaptı
YEREL

ÖĞRENCİLER VATANDAŞLARA SAĞLIK TARAMASI YAPTI
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR:
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Sanatçı Uğur Işılak, memleket türküleriyle yüreklere dokundu
YEREL

SANATÇI UĞUR IŞILAK, MEMLEKET TÜRKÜLERİYLE YÜREKLERE DOKUNDU
Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Sınavda başarılı olan işçiler belgelerini aldı
YEREL

SINAVDA BAŞARILI OLAN İŞÇİLER BELGELERİNİ ALDI
Bakan Tüfenkci:&quot;15 yılda yaptığımızı hizmetleri beş yılda yapmak istiyoruz&quot;
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ:"15 YILDA YAPTIĞIMIZI HİZMETLERİ BEŞ YILDA YAPMAK İSTİYORUZ"
Büyükşehir'den İdlib'e ilaç yardımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İDLİB'E İLAÇ YARDIMI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK:
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Başkan Eser, Sağlık Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ESER, SAĞLIK LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Çınar Koleji öğrencileri bisiklet yarışlarından derece ile döndü
YEREL

ÇINAR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ BİSİKLET YARIŞLARINDAN DERECE İLE DÖNDÜ
Vali Toprak'dan İl Emniyet Müdürüne ziyaret
YEREL

VALİ TOPRAK'DAN İL EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA ARA KARAR
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.
YEREL

MALATYA'DA, FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN (FETÖ) 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN 76 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVADA, BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLEN DÖNEMİN 2. ORDU KURMAY BAŞKANI TÜMGENERAL AVNİ ANGUN İLE TUTUKSUZ YARGILANAN DÖNEMİN 2. ORDU KOMUTANLIĞI HAREKAT KURMAY YARBAŞKANI TUĞGENERAL ERSİN YILDIRIM'IN TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ.
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...