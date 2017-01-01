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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Milli eğitimden emniyete kutlama

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:54
Milli eğitimden emniyete kutlama

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ve personeli, Emniyet Amirliğine ziyarette bulunarak, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladı.
Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ve okul müdürlei. Altınova İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu. Eğitimciler Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladı. Sitar, Emniyet Amiri Abdullah Özaydın ve polis memurlarına çiçek verdi.
(MM-MŞ)

12.04.2017 15:02:16 TSI
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