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Köy okulu öğrencileri Polis Haftasını kutladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Yarpuzlu Ortaokulu bir program düzenledi.

Sincik Öğretmenevi Konferans salonunda düzenlenen programa Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Jandarma komutanı Üsteğmen Halit Çumak, Emniyet Amiri vekili Uğur Demir, polis memurları ve aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Yarpuzlu Ortaokulu öğrencileri tarafından günün anlamına binaen şiirlerin seslendirilmesi ve şarkılar söylenmesiyle devam etti. Yarpuzlu Ortaokulunun bu sürpriz etkinliğinden dolayı teşekkür eden İlçe Emniyet Amiri Vekili Uğur Demir, "Ülkemizin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için çalışıyoruz. Demokratik bir toplum içerisinde toplumun talep ve ihtiyaçlarına yönelik emniyet hizmetlerinin herkes tarafından ulaşılabilir olmasını sağlayarak, vatandaşın korkusuz bir şekilde yaşaması amacımızdır. Yarpuzlu Ortaokulu öğrencilerimize ve öğretmenlerine bu anlamlı günde yaptıkları etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(AE-SD-Y)



12.04.2017 15:22:00 TSI

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