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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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AK Parti İsveç heyeti Kulu'da

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:32
AK Parti İsveç heyeti Kulu'da
AK Parti İsveç heyeti Kulu'da

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - İsveç UETD Genel Başkanı ve AK Parti İsveç SKM Başkanı Özer Eken ve beraberindeki heyet Konya'nın Kulu ilçesine geldi.
İsveç UETD Genel Başkanı ve AK Parti İsveç SKM Başkanı Özer Eken, AK Parti İsveç Teşkilat Başkanı Sabri Karadağ, AK Parti İsveç Gençlik Kolları Başkanı Enes Kan'ın da yer aldığı heyet AK Parti Kulu İlçe Teşkilatı mensuplarıyla birlikte Kulu Devlet Hastanesi Müdürü Burhan Çiftçi'yi ziyaret etti ve 75 yataklı ek binada hasta ziyareti ve incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
Özer Eken, İsveç AK Parti SKM olarak, İsveç'teki seçim sandıklarını kapatıp Konya'ya geldiklerini belirterek, "Bugün de Kulu'ya gelerek ziyaretler gerçekleştirdik, hastaneyi ziyaret ettik. Çok güzel bir hastane, Avrupa standartları üzerinde mükemmel bir hastane yapılmış. Müdürümüzle hasta ziyaretleri yaptık. Seçim çalışmaları olarak AK Parti Kulu SKM ile beraber olarak hem esnaf ziyaretleri, hem dernek ziyaretleri yapıyoruz" dedi.
(ÖK-FM-Y)

12.04.2017 18:40:35 TSI
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